港府要求電視台宣傳國安法 無國界記者促取消

香港政府要求5家免費電視台與電台每周必須至少播放30分鐘關於國民身分認同、認識香港國安法的宣傳節目，無國界記者（RSF）要求港府撤回此新規，並徹底恢復基本法保障的新聞自由。（無國界記者組織提供）

2023/02/21 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕香港政府新規要求五家免費電視台與電台每週必須至少播放卅分鐘關於國民身分認同、認識香港國安法的宣傳節目，並將此規定列入牌照中期審核內容。無國界記者（RSF）昨呼籲港府撤回此規定，並進一步徹底恢復基本法保障的新聞自由。

港府二月十四日宣布，行政長官會同行政會議已接納通訊事務管理局建議，更新節目相關規定；新規定要求，三家香港免費電視節目持牌機構和二家聲音廣播持牌機構，每週須在新聞「時事」類別下播放「至少卅分鐘」的宣傳節目，包括「國民教育、國民身分認同和國安法」內容。

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上述五家機構是無線電視（TVB）、ViuTV及奇妙電視（HOY TV），商業電台及新城電台。RSF東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）昨表示，不管在香港還是其他地方，媒體的目標都是提供獨立資訊以促進公共利益，因此以國安名義逼迫媒體播放政府宣傳內容的做法，「實在令人無法接受」。

RSF也表示，強迫媒體播放宣傳內容，在中國本土早已司空見慣，使媒體成為共產黨的喉舌。最為著名的例子就是新聞聯播，過去四十五年來，這個由官媒中央電視台（CCTV）所製作的每日晚間宣傳節目，在所有地方公共電視台播出。

RSF指出，自中國政府於二○二○年六月通過國安法以來，港府便以前所未見的力度打壓知情權，導致至少廿八名記者與新聞自由捍衛人士遭到起訴，其中十三人目前仍在拘禁中，包括二○年無國界記者新聞自由獎得主黎智英。過去兩年來，當局迫使兩大獨立媒體「蘋果日報」與「立場新聞」關閉，恐懼氛圍導致至少五間小型媒體結束營運。

根據RSF於二一年十二月發表的「中國新聞業大躍退」報告，中國政府的資訊審查與控制系統，威脅全球新聞自由與民主。香港曾是新聞自由的堡壘，但其世界新聞自由指數排名，從二一年的第八十名滑落至二二年的第一四八名，是該年度指數名次跌幅最高者。

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