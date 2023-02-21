金與正嗆「太平洋變靶場」 南韓制裁反擊

日本空自F-15戰機與美國空軍B-1轟炸機、F-16戰機，19日在日本海上空實施聯合演訓，反制北韓前一天試射洲際彈道飛彈。（美聯社）

2023/02/21 05:30

北韓又「搗」彈2枚

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓十八日發射一枚「火星-15」洲際彈道飛彈（ICBM）後，廿日清晨再度發射兩枚短程彈道飛彈。北韓最高領袖金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正更透過官方媒體警告，要將太平洋變成「靶場」，聯合國與日本均予以強烈譴責，南韓更隨即祭出制裁措施。

南韓韓聯社報導。南韓聯合參謀本部表示，北韓上午約七時至七時十一分在平安南道肅川一帶，向「東海」（日稱日本海）海域發射兩枚短程彈道飛彈，分別在飛行三九○多公里和三四○多公里後，落入朝鮮半島東部海域。

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北韓朝鮮中央通信社（KCNA）則聲稱，當天發射兩枚六百公釐口徑的「巨型火箭彈」，聲稱該武器系統「擁有強大爆炸威力」，足以夷平敵軍機場，「是令人害怕的戰術核攻擊手段」。

為反制北韓十八日試射洲際彈道飛彈，美軍十九日分別和日本航空自衛隊及南韓空軍舉行聯合演習。韓聯社分析，北韓此次射彈除了衝著美日韓前述行動外，也可能針對南韓上週公布的新版「國防白皮書」時隔六年重新將平壤政權與北韓人民軍列為敵人、美韓將於廿二日在美國舉行「擴張遏制手段運用演習」（DSC TTX）聯合核武兵棋推演，以及三月中旬將舉行大規模聯合演習等。

金與正隨即發表聲明，警告美國不要升高在朝鮮半島的戰略資產部署，「我們正在詳細研究這對我國安全的影響」，聲稱「將太平洋當做我們靶場使用的頻率，取決於美軍行動的性質。」

南韓外交部廿日宣布，對北韓制裁對象追加四名個人及五個機構。這是尹錫悅政府任內第四次對北韓實施制裁，至今共卅一名個人及卅五個機構被列為制裁對象，韓方強調，北韓的挑釁行為將會付出應有代價，未來也將持續努力斷絕北韓資金鏈。

南韓執政黨國民力量黨黨魁鄭鎮碩表示，南韓有一個「明確選項」來反制北韓繼續發展彈道飛彈和核武器，即建立狙殺鏈（kill chain）系統先發制人，面對來自北韓迫在眉睫的核攻擊，南韓將試圖對北韓政權領導層執行「斬首」任務。

北韓20日又試射兩枚飛彈，北韓領袖金正恩的胞妹金與正透過官媒警告，要將太平洋變成「靶場」。（美聯社）

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