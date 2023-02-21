紐時︰中國若援俄 恐重返冷戰

中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅廿日訪問俄羅斯，據稱將針對可能的烏克蘭和平計畫與俄方商談。（路透）

2023/02/21 05:30

王毅飛抵莫斯科 談烏國「和平計畫」

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國最高層級外交官、中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，十八日在慕尼黑安全會議期間會晤烏克蘭外交部長庫列巴後，廿日飛抵俄羅斯首都莫斯科，將就烏克蘭可能的和平計畫與俄方進行會談。美國國務卿布林肯直指，中國正「腳踏兩條船」，並考慮向俄羅斯提供致命性武器。紐約時報指出，若中國執意援俄，全球恐重回冷戰對抗的老路。

王毅向庫列巴強調，中國不願烏克蘭危機擴大，始終堅持和平，並稱烏方為「戰略夥伴」。王毅在慕安會發表演說表示，中國將在本月廿四日烏克蘭戰爭一週年之際，發表烏克蘭和平計畫，做為中國政治解決烏克蘭危機的立場說明文件，廿日獲中國外交部證實，內容據稱包括反對核戰爭及生化武器。

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華爾街日報十九日報導，王毅在慕安會後出訪俄國，凸顯兩國政府對雙邊關係的重視，而烏戰導致俄國更加孤立，也切合北京發展反擊西方合作夥伴能力的長期目標。與此同時，中國也藉此獲得寶貴資源，可推進其在地緣政治方面的優先事項，例如在聯合國安理會利用俄國的否決權，而在中國與美國及其盟友就台灣等問題爆發衝突時，中國也能藉助俄國的支持。

儘管王毅不斷強調，中方將在烏克蘭危機中爭取和平，但美歐各國仍對北京立場持保留態度。布林肯十八日受訪時指出，中國已向俄羅斯提供「非致命性支持」，最新情資表明北京也在「考慮」提供「致命性支持」，包括「從彈藥到武器本身」。他警告，中方將因為這種升級承受「嚴重後果」。

布林肯批中「腳踏兩條船」

布林肯十九日在美國國家廣播公司（NBC）的訪談中重申，中國正試圖「腳踏兩條船」（have it both ways），一方面在公開場合聲稱願為烏克蘭和平努力，一方面又向俄國提供非致命性援助，直接協助俄軍入侵烏克蘭。歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）廿日表示，他在慕安會告訴王毅，此舉「將成為我們關係的紅線」，儘管王毅否認，「但我們仍保持警戒態度」。

紐時指出，一旦中國真的對俄國提供武器彈藥，恐將重演廿世紀代理人戰爭，這也是舊冷戰最糟糕的時期，尤其中國以這種方式參戰，將改變烏克蘭戰爭的性質，一場歐陸戰事將演變為涉及全球超級大國及其夥伴的對立：俄、中、伊朗和北韓，對抗美國、烏克蘭、歐洲與日韓等盟國。

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