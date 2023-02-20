特拉斯倡設經濟北約 反制一帶一路

英國前首相特斯拉受訪時呼籲創立「經濟版北約」，G7（七大工業國集團）應與台灣在經濟上合作，以嚇阻中國。圖為她十七日在「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）東京座談會上發表演說。（美聯社）

2023/02/20 05:30

籲G7與台灣經濟合作 嚇阻中國

〔編譯魏國金／綜合報導〕英國前首相特拉斯十八日接受日本經濟新聞訪問說，應以G7（七大工業國集團）為中心，廣納志同道合國家，成立經濟版的北大西洋公約組織（NATO），並打造稀土等戰略重要資源供應鏈，以對抗中國挑戰。她也呼籲G7與台灣在經濟上合作，以嚇阻中國，她說「絕不能重蹈烏克蘭的錯誤」。

特拉斯赴日本訪問、出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）十七日東京座談會之際受訪指出，「我認為自由世界正面臨獨裁政權，特別是中國的嚴重挑戰」。她強調，需要一個類似北約的經濟版組織來反制中國「一帶一路」基礎建設倡議；此組織將以G7為中心，並廣納G7集團內外不同國家，比如澳洲，「我希望看到G7發揮經濟版北約的作用，確保我們不讓自由與民主受到中國經濟政策的破壞」。

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打造稀土供應鏈網絡 對尖端技術出口管制

特斯拉提議，打造一條稀土與其他重要礦產的供應鏈網絡，並對半導體等尖端技術實施出口管制；同時，成員國家對開發中國家的基建投資進行合作，確保所提供的投資不附加讓借貸國陷入債務危機的條件。

特拉斯也說，G7與台灣應在經濟上合作，以嚇阻中國，「我們必須利用我們的經濟影響力，讓局勢升級成為戰略錯誤」。

她說，「我們必須利用我們的經濟影響力來確保在與台灣建立經濟關係的同時，也讓中國清楚了解任何局勢的升級將是戰略錯誤，也將產生後果」、「我們在烏克蘭上犯了沒有及早行動的錯誤，我們絕對不能重蹈覆轍」。

前北約秘書長拉斯穆森與美國駐北約代表達爾德曾於去年六月聯合提出制定經濟版第五條款共同防禦承諾的計畫，以遏阻中國、俄羅斯等獨裁國家的經濟脅迫。當時他們報告說，「我們的計畫是受北約第五條款啟迪，該條款載明，對一個盟邦的軍事攻擊將被認定為對全體盟邦的攻擊」、「其目的是在民主國家的經濟領域上，產生與北約在安全領域上相同的嚇阻與團結的效果」。

他們補充，「是時候告訴霸凌者，如果戳我們當中一人的眼睛，我們全體將戳回去」。如同特斯拉，他們也主張經濟版的第五條款承諾可透過現有機制，比如G7實施，而其他民主國家必須參與其中。

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