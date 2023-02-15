美日韓三方會談 支持擊落氣球

美國副國務卿雪蔓（中）十三日在華府與日本外務省事務次官森健良（左）、南韓外交部副部長趙賢東（右）召開三邊會議，日韓均對美國近日接連擊落不明飛行物表達支持，強調不允許任何國家侵犯他國主權。（歐新社）

2023/02/15 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美日韓外交副部長層級官員十三日在華府舉行三邊會議，三方除重申了韓半島無核化原則，並決定加強三邊合作，因應北韓日益加劇的核威脅外，日、韓針對美國接連擊落不明意圖飛行器，都表達支持美方立場，強調不允許任何國家侵犯他國主權。

美國副國務卿雪蔓與日本外務省事務次官森健良、南韓外交部第一次官趙賢東召開會談，並在會後聯合記者會上表示，三方將進一步加強合作。針對中國聲稱美方偵察氣球從去年以來十多次非法飛越中國領空，雪蔓強調，美國政府沒有氣球飛越中國，「一個都沒有，零個，句號」。

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對於美方早前擊落中方氣球，又接連擊落在北美上空出現的不明飛行物體，森健良稱，日本不允許任何國家侵犯別國主權，認為華府的行動清楚表明不接受侵犯領空主權的行為。

趙賢東發言時雖未點名中國，但表示侵犯他國領土和主權的做法，絕不為國際法所容許，可以依據國際法對此採取必要的措施。他強調，任何侵犯他國領土主權的行徑都應依據國際法回應。

布林肯將與王毅碰面？ 美否認

中國間諜氣球事件鬧得沸沸揚揚，四日美國派軍機在南卡羅來納州外海將其擊落後，原訂訪華的國務卿布林肯也決定延後行程。不過，路透報導稱，布林肯有望在慕尼黑與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅碰面。不過美國國務院發言人普萊斯十三日在記者會中否認，表示布林肯並沒有和中國資深官員會面的計畫。

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