又是中國間諜氣球 4年5度侵日

美國軍方已在南卡羅來納州外海海底，打撈到日前被擊落的中國高空偵察氣球的殘骸，包括最重要的感測器、電子設備碎片及大型結構零件等，將交由聯邦調查局進一步分析（圖一、圖二，路透）。圖三為一日出現在美國蒙大拿州比靈斯（Billings）上空的中國間諜氣球，蒙州為美國陸基核飛彈發射井重地。該枚氣球四日在南卡羅來納州外海遭美軍戰機擊落。（法新社檔案照）

2023/02/15 05:30

已證實3枚 2枚分析中

〔駐日特派員林翠儀／東京十四日報導〕中國間諜氣球問題愈演愈烈，神經略顯大條的日本，也開始上緊發條！日本防衛省十四日正式宣布，從二○一九年到二一年三年內出現在日本上空的三件可疑飛行物，經過分析強烈推定為「中國無人偵察氣球」。

防衛省表示，若真為偵察氣球，則屬侵犯領空，已透過外交管道向中方確認事實關係，並要求中方不得再犯。

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防衛省公布的三枚已經確認並完成分析的中國偵察氣球，是二○一九年十一月出現在鹿兒島縣薩摩市、二○年六月在宮城縣仙台市，以及二一年九月出現在青森八戶市等三地的可疑飛行物。

去年出現在九州、沖繩

另外，日本媒體還提到去年一月出現在九州西部上空，後來穿越屋久島和種子島之間的日本領空，向太平洋方面飄走的可疑氣球，還有一枚去年四月出現在沖繩縣座間味島上空，目前仍在進行分析，因此在日本現蹤的中國間諜氣球數量，可能持續增加。

日本政府發言人、官房長官松野博一在十四日的例行記者會上證實，正在對去年一月通過九州西部領空的氣球進行分析。日本富土新聞網（FNN）稍早報導，日本政府認為，這顆氣球可能也是中國偵察氣球。

防衛省在公布已完成分析的三枚中國偵察氣球後表示，即使只是一枚氣球，但未經日本同意便進入領空，就會被視為侵犯，自衛隊將對這類氣球加強情報蒐集和警戒監視，未來只要判斷為領空侵犯，將會依法緊急升空應對。

日將採購500戰斧飛彈

與此同時，日本防衛大臣濱田靖一也在十四日的例行記者會上證實，擬於二○二三年度與美國簽訂「戰斧」巡弋飛彈的整批採購合約，這項軍購案將利用美國「對外有償軍事援助」（FMS）管道取得。防衛省計畫在二○二六及二七年度部署於海上自衛隊神盾艦，但也可能和美方協商提早部署。

儘管政府並未公布採購數量，據朝日新聞報導，採購數量最多應可達五百枚。

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