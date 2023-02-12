拜登將訪波蘭 俄擴大空襲

美國總統拜登預計在20日啟程出訪波蘭，表達對烏克蘭對抗俄羅斯的支持。圖為拜登10日在白宮接待來訪的巴西新任總統魯拉。（法新社）

2023/02/12 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭的軍事入侵行動，將在本月廿四日屆滿一週年，美國總統拜登宣布將在廿至廿二日訪問波蘭，除了展現美對烏的支持外，也將討論各國聯合援烏及加強北大西洋公約組織（NATO）嚇阻力。與此同時，俄軍十日動用Tu-95戰略轟炸機、巡弋飛彈和無人機等，擴大攻擊烏國各地，企圖先發制人，迫使烏軍在整備反攻力量之際，還必須分心抵擋攻勢。

拜登戰爭週年演說 普廷國情咨文強碰

美國白宮發言人尚皮耶十日表示，總統拜登將與波蘭總統杜達及北約東歐成員國「布加勒斯特九國」領袖會晤，討論雙邊合作、集體支援烏克蘭及加強北約嚇阻力，屆時還將針對烏俄戰爭週年發表演說，談及如何號召全世界支持烏國人民捍衛自由和民主。值得注意的是，俄國總統普廷也將在廿一日發表國情咨文演說，正好與拜登強碰。

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與此同時，在烏國總統澤倫斯基結束歐洲訪問返國之際，烏國武裝部隊總司令扎盧茲尼表示，俄軍自九日深夜起對烏國各地發射七十一枚巡弋飛彈、卅五枚S-300防空飛彈，並派出七架無人機，攻擊各地電力設施，造成全國大停電，烏軍則擊落其中六十一枚巡弋飛彈及五架無人機。路透指出，每當烏國在外交或戰場上取得進展，通常就會遭受密集火力攻擊。

基輔當局表示，俄軍目前全力固守在烏東頓巴斯的據點，以保護去年九月片面宣布兼併的頓內茨克、盧甘斯克、赫爾松和札波羅熱等四地。頓州州長基里蘭科回報，俄軍已額外部署部隊、發動進攻，「局勢每天都在升高，俄軍攻擊愈來愈活躍。」盧州州長蓋戴也說，俄軍帶來愈來愈多重型裝備和飛機，不斷發動攻擊。

疑忌憚外援武器抵烏 俄軍搶先行動

紐約時報分析，烏俄兩軍在冬季期間戰事進度緩慢，但雙方如今都在準備主動出擊，俄軍忌憚外援武器陸續抵烏，已搶先展開行動。除了已派卅二萬名士兵前往戰場外，推估還有十五萬名士兵正在訓練營，可能嘗試以人海戰術、從南北圍攻頓巴斯的烏軍據點，目標包括去年五月以來久攻不下的頓州巴赫姆特及布格列達爾等城鎮。另一種可能則是開啟新戰線，好讓烏軍疲於防備。烏國前國防部長扎格羅紐克預料，俄軍將在控制頓巴斯後宣布「特殊軍事行動」結束，並展開談判。

與此同時，由於俄軍已增強頓巴斯既有據點防備，加上二○一四年以來陸續建立補給線，烏軍想取得突破不是易事，最有希望收復的是南部赫爾松州，前提是必須一邊抵擋俄軍攻勢，一邊保住軍隊和裝備。據了解，烏軍數千名士兵正在海外接受培訓，並持續集結重型武器和彈藥，企圖一舉命中俄軍要害，截斷俄軍從克里米亞半島及烏東接收後援，札波羅熱州的梅利托波爾料是主要目標。

烏俄可能進攻路線

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