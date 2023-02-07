7.8強震夜襲 土敘逾2300死

土耳其規模7.8強震位置圖

2023/02/07 05:30

震源深度僅17.9公里 餘震超過120次 逾萬人受傷

〔編譯孫宇青／綜合報導〕土耳其南部與敘利亞北部交界處在當地時間六日凌晨四時十七分（台灣同日上午九時十七分），發生芮氏規模七‧八、震源深度僅十七‧九公里的強烈地震，為該區域約一世紀以來最大地震，約旦、以色列、黎巴嫩、賽普勒斯乃至埃及開羅皆能感受強烈晃動，且餘震超過一百二十次。至截稿為止，土、敘兩國通報超過二千三百人喪命，逾萬人受傷。

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約旦、以色列等地也在搖

美國地質調查所（USGS）表示，凌晨的主震震央位於土國中南部卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras）帕扎爾吉克鎮（Pazarcik），與擁有兩百萬人口的加濟安泰普市（Gaziantep）僅相距卅三公里；主震之後約十一分，當地再次出現規模六‧六、震源深度僅九‧九公里的餘震。不料，當天下午一時廿四分，在靠近上一次主震震央的地點又發生規模七‧五強震。安卡拉當局已發布四級國家警報。

土耳其兩千八百建物震毀

土國災害和應急管理局指出，十個省已逾一千五百人死、八千五百人傷，超過兩千八百座建物被毀，地中海城市伊斯坎德羅恩（Iskanderoun）還有一座醫院倒塌。副總統歐克台（Fuat Oktay）表示，已派出近兩千八百名搜救人員，但天氣惡劣讓搜救更加困難。此外，由於災區民眾急於逃難，導致交通壅塞，也阻礙救援隊進入災區，當局已勸告民眾暫勿上路，當地清真寺也開放民眾暫避。

敘利亞數百個家庭仍受困

在敘利亞一側，由反抗軍控制、約四百萬人口聚集的地區災情慘重。由於該區本來就飽受內戰摧殘，許多建物早在砲火中體無完膚，強震下更是不堪一擊。敘國救援組織「白盔」指出，推估數百個家庭仍困在瓦礫中，死亡人數恐怕不下數百。

據了解，歐盟已號召多個成員國組成十支搜救隊，西班牙則支援無人機和一支軍事應急部隊分隊。美國總統拜登已指示美國國際開發總署評估施援。印度稱將派醫療團隊前往；俄羅斯派出百人搜救隊；烏克蘭總統澤倫斯基也準備提供必要協助。

敘利亞阿勒坡省阿夫林市民眾從瓦礫中救出一名女孩。（法新社）

近年全球重大地震災情

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