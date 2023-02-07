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    TikTok資安隱憂 英外委會主席呼籲別用

    英國國會下議院外交委員會主席柯恩詩表示TikTok有資安疑慮，呼籲民眾不要使用。圖為柯恩詩去年率團訪台，獲蔡英文總統接見。（路透檔案照）

    英國國會下議院外交委員會主席柯恩詩表示TikTok有資安疑慮，呼籲民眾不要使用。圖為柯恩詩去年率團訪台，獲蔡英文總統接見。（路透檔案照）

    2023/02/07 05:30

    〔編譯林雨萱／綜合報導〕去年率團訪台的英國國會下議院外交委員會主席柯恩詩（Alicia Kearns）基於資安隱憂，五日建議民眾不要使用中國短影音社群程式「抖音」國際版TikTok，外委會已掌握TikTok追查記者的證據，每個人都該當心。

    隸屬保守黨的柯恩詩長期批評中國的情報活動，抨擊北京當局為此濫用技術。她向天空新聞網（Sky News）表示，TikTok向外委會聲稱，在中國的員工無法取得英國人的資料，但據外委會了解，他們利用駭客手段竊取歐洲資料，藉以追查報導消息的記者。

    柯恩詩指出，由於TikTok掌握的資訊攸關人身安全，包括興趣、有所往來的朋友、不想對外公開的愛好、曾經造訪的地點等，中國開發這個應用程式是有原因的，英國的資安是關鍵漏洞，而中國正利用這些資料建立一個科技極權主義國家，因此必須更認真地保護自己。

    柯恩詩也提到美國在大西洋上空擊落中國高空偵察氣球一事，認為中國企業的「資訊滲透」以及北京利用這些資訊恐嚇「那些在英國和世界各地尋求庇護者」的方式，更加令人擔憂。針對記者詢問是否應該將手機裡的TikTok刪除，柯恩詩回應道：「這點毫無疑問…沒必要讓你的手機多了這個漏洞，而且它會讓你的資訊落入有心人手中。」

    對此，TikTok回應道，TikTok在英國受到數百萬人愛戴，他們可以信任TikTok，無須擔心個資問題；該公司今年已展開相關行動，例如將英國用戶資料儲存在愛爾蘭的數據中心，降低員工獲取資料的機會，並減少資訊流往歐洲以外地區的機會；該公司也期待能就此事與柯恩詩展開建設性談話。

    柯恩詩︰強化與台灣合作

    柯恩詩去年十一月曾率領跨黨派議員訪問台灣。針對英國首相蘇納克指「英中黃金時代已過去」，她表示贊同，認為應該透過強化與台灣等其他夥伴合作，增加英國經濟的韌性，與中國「劃清紅線」，拒絕接受中國迫害人權的行徑。至於蘇納克表示英國準備支援台灣對抗中國威脅，柯恩詩說，她認為當務之急是守護台海現狀，英國將思考可扮演何種角色來協助民主盟友，嚇阻衝突發生；她訪台要凸顯的明確訊息就是「台灣有朋友，台灣在世界上不孤單」。

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