美F-22戰機 擊落中國間諜氣球

在美國本土上空至少飄流5天的中國高空氣球，被美軍F-22戰鬥機發射飛彈擊落。（美聯社）

2023/02/06 05:30

拜登嘉許：早就叫軍方動手

〔編譯張沛元／綜合報導〕在據信用於偵察情蒐的中國高空氣球從美國自東岸出海後，美國空軍四日出動多架戰機和空中加油機，最終由一架F-22戰機發射飛彈將其擊落，碎片將送維吉尼亞州聯邦調查局（FBI）實驗室進行分析。中國外交部五日對此表示強烈不滿和抗議，中國國防部也稱美方此舉「過度反應」，揚言保留「使用必要手段處置類似情況」的權利。

氣球碎片墜大西洋 送維州FBI分析

這枚在美國本土上空至少盤桓五天的中國高空氣球，在美東時間四日午後二時卅九分（台灣時間五日清晨三時卅九分），遭F-22戰機發射AIM-9X響尾蛇空對空飛彈擊落。該氣球當時剛飄離陸地進入大西洋，距美國南卡羅來納州海岸約六海里，飛行高度六萬到六萬五千英尺，南北卡兩州三座機場一度暫停起降。

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稍早承諾將會「處理」該氣球的美國總統拜登，四日午後表示，他一日就已下令軍方擊落氣球，但軍方表示要等氣球飄到安全處再動手，「我要嘉許動手的飛行員」。美國海軍與海岸防衛隊人員將打撈落入約十四公尺深淺水區的氣球殘骸，以便證明該氣球是用於偵蒐的間諜氣球，而非中方宣稱的氣象科研氣球。

中國強烈不滿 稱美方「過度反應」

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）事後透過聲明表示，中國利用該氣球企圖監視美國內陸戰略要地，美方是以「審慎與合法行動」，回應中國「令人無法接受的侵犯美國主權」行為。

國會方面，民主黨籍參議院領袖舒默（Chuck Schumer）推文，強烈譴責中國國家主席習近平明目張膽入侵美國領空。參院軍委會共和黨首席成員韋克爾（Roger Wicker）則指拜登政府反應乃「災難性的軟弱表現」，呼籲白宮提出解釋。

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