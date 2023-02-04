肯亞擴建機場逼美買單 中資虎視眈眈

肯亞正要求美方付費擴建一個聯合反恐基地，華府憂心，若是拒絕，屆時肯亞可能會引進一家中國國有建築企業投入計畫。圖為1998年美國駐肯亞大使館遭到恐攻破壞後的景象。（美聯社檔案照）

2023/02/04 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕美國「華爾街日報」二日根據美國官員說法指出，肯亞正要求美方付費擴建一個聯合反恐基地，引發華府憂心，若是不答應，這個東非國家恐將轉向投奔中國。

美國官員匿名表示，肯亞軍方計畫在肯亞曼達灣（Manda Bay）機場建造一條新跑道，提供戰機起降；這座機場是與美方執行聯合打擊青年黨（al-Shabaab）行動的基地，而青年黨是極端組織「開打」在其鄰國索馬利亞的分支。

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美國官員憂心，要是五角大廈拒絕參與興建，屆時肯亞可能會將一家中國國有建築企業引進美國特種作戰基地負責建設工作，預計該計畫花費約五千萬美元。一位美軍高級官員質疑，中國工人可能會監視美方在基地的所作所為，這讓美方進退兩難。

拜登政府拒絕要求

目前拜登政府拒絕按照肯亞要求、為建設案買單，五角大廈也並未要求國會提供相關資金，但結果尚未定案。美國官員說，目前的機場規模已能滿足所需。對此，肯亞國防部表示，會持續透過現代化並與盟國協作努力實現目標。

肯亞擴建機場的想望，可能為美中爭奪非洲影響力的角逐戰增添一起新的衝突。二○一七年，中國在吉布地建立第一個海外軍事基地，地點位處印度洋與地中海的戰略貿易要道上。該基地與五角大廈於九一一事件發生之後，在非洲建設的最大軍事基地勒蒙尼軍營僅距約九．六公里。

肯亞指揮官認為，曼達灣因鄰近伯尼森林，在戰略方面尤其重要。伯尼森林分布範圍橫跨肯亞和索馬利亞兩國，也是青年黨成員的藏匿之所，該黨近年在肯國發動多次毀滅性攻擊。

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