中英對照讀新聞》San Antonio Zoo will let you name a cockroach after an ex and feed it to an animal聖安東尼奧動物園讓你用前任之名為蟑螂命名，並將牠餵給動物吃掉

美國德州聖安東尼奧動物園推出惡搞前任的募款活動,只要捐款就能以前任之名,為1隻被當作動物飼料的蟑螂命名。(擷取自該動物園官網)

2023/02/03 05:30

◎張沛元

The San Antonio Zoo is offering a special Valentine’s Day greeting for exes who just won’t bug off.

(美國德州)聖安東尼奧動物園正為那些死纏爛打的前任,提供特別的西洋情人節祝福。

For $10, the zoo will name a cockroach after your not-so-special someone and feed it to an animal – a cold, but direct message that you’re no longer interested.

只要10美元,該動物園就會以你已經不那麼在意的意中人的名字,為1隻蟑螂命名,並將牠餵給動物(吃掉)—此為(向你的前任傳達)你對他(再也)沒興趣的冷酷但直接的訊息。

Those not into bugs can choose a vegetable for $5 or a rodent for $25 instead.

不喜歡蟲子的人可以改選5美元的蔬菜,或25美元的囓齒動物。

All donors will receive a digital Valentine’s Day Card showing their support for the zoo. They can also opt to send their ex-boo a digital Valentine’s Day Card informing them that a cockroach, rodent, or veggie was named after them and fed to an animal.

所有捐款人都將收到1張顯示其對該動物園之支持的數位西洋情人節賀卡,也可選擇發送數位西洋情人節賀卡給其前任,告知對方有蟑螂、囓齒動物或蔬菜以他們命名,並餵給動物吃掉。

新聞辭典

name someone/something after someone/something:慣用語,以…為…命名。例句:The Cook Islands are named after British Captain James Cook.(庫克群島是以英國海軍上校詹姆斯‧庫克命名。)

bug/bugger off:俚語,叫人滾、走、別煩我。

into:介系詞:喜歡。例句:My favorite movie is “He’s just not that into you,” a star-studded American comedy about love and relationships.(我最喜歡的電影是眾星雲集、關於愛情與男女關係的美國喜劇《他其實沒那麼喜歡你》。)

