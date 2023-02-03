抗衡中國 美駐索羅門大使館隔30年重開

美國在南太平洋島國索羅門群島重新設立的大使館2日正式啟用，此一時隔30年重啟大使館的舉動，被視為抗衡中國在太平洋地區擴大影響力的最新行動。（美聯社）

2023/02/03 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國在索羅門群島重新設立的大使館二日正式啟用，此一時隔卅年重設大使館的舉動引起外界關注，被認為是為了抗衡中國在太平洋地區日益擴大影響力的最新行動。

美國國務卿布林肯一日在聲明中說，「大使館的開設，建立在我們努力的基礎上，不僅要在整個地區派駐更多外交人員，還要進一步與我們的太平洋鄰國接觸，將美國的計畫及資源，與在地的需求連結，並建立人與人的關係」。

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布林肯去年訪問該地區時，就曾宣布在索國開設一個外交使團的計畫。該新館為小編制，由一名臨時代辦主持館務、另有兩名美國國務院人員及少數當地雇員。美國駐索羅門群島大使館曾經存在了五年，在冷戰結束後美國全球外交職位減少的背景下，最後於一九九三年關閉，改由美國駐巴布亞紐幾內亞大使館兼理。

二○一九年，索羅門與台灣斷交，轉而與北京建交，這一舉動威脅到了索國與美國自二戰以來的密切關係。美國國務院去年初通知國會議員，中國在該地區日益增長的影響力使得重新開設索羅門大使館成為當務之急。在那之後，索國與中國簽署了一項安全協定，引發了對中國在該地區加強軍力的擔憂。

美聯社報導，中國在該地區的大膽舉措促使美國尋求透過多種方式加強參與，例如捐贈疫苗，重新向幾個島國派遣和平隊志願者，以及投資林業和旅遊項目。去年九月，美國總統拜登在華府舉行太平洋島國領袖峰會，當時他誓言，會與盟邦、夥伴努力協助太平洋島國應對他們的關切事項，同時對抗中國的經濟脅迫。十四個太平洋島國在峰會後的聯合聲明中承諾，讓民主在這裡茁壯是他們的共同願景。

美國駐索國大使館開館之際，斐濟新任總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）似乎正在重新評估該國與中國交往的某些面向。拉布卡上週受訪表示，他計劃終止與中國間的警察培訓和交流協議。

與此同時，目前正在英國訪問的澳洲外長黃英賢警告說，印太地區情勢變得「更加危險和動盪」；所有國家都必須繼續努力防止該地區爆發戰爭。她呼籲中美兩國都要對其戰略野心設定廣泛限制，以防止衝突；印太地區的和平是當務之急，如果印太地區爆發衝突，將有災難性的後果。

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