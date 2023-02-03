美韓聯合軍演 北韓嗆以牙還牙

在俄羅斯入侵烏克蘭將屆一週年前夕，歐盟執委會主席馮德萊恩（左前一）等歐盟官員，二日抵達烏國首都基輔，三日將召開歐烏峰會。這是戰爭爆發以來歐盟官員首次齊聚基輔。圖為馮德萊恩與烏國總統澤倫斯基（右前一）會面。（路透）

2023/02/03 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕在俄羅斯入侵烏克蘭將滿一年之際，歐盟執行委員會主席馮德萊恩二日率執委會委員訪問烏國首都基輔，承諾提供烏克蘭新的軍事、財務援助與政治支持。歐盟承諾提供烏克蘭五億歐元軍事援助與四千五百萬歐元的軍事訓練協助，使歐盟援助總額達到五百億歐元。烏克蘭總統澤倫斯基則呼籲歐盟加速落實對俄國的制裁，並警告俄國正在加快動員，準備在侵烏一週年之際展開「報復」。

承諾提供五億歐元軍援

連同這次，馮德萊恩自俄國侵烏以來已訪烏四次，此回率執委會成員等十餘名歐洲聯盟高階官員集體訪烏，為俄國侵烏期間首次，除與澤倫斯基會面外，重頭戲是三日在基輔召開的歐盟—烏克蘭高峰會。根據路透所見聯合聲明草稿，歐盟準備重申支持烏國「和歐洲進一步整合」的承諾，待烏方「完全達到」所有條件，歐洲將有下一步決定。路透指出，烏國繼續打擊貪腐是重點。烏國一日已擴大展開打貪行動。

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馮德萊恩二日透過推特一連發布多篇訪烏消息，強調執委會成員在烏「齊聚一堂，以表明歐盟一如既往地堅定支持烏克蘭」；同時讚揚烏克蘭申請加入歐盟的決定。馮德萊恩並宣布，將就俄羅斯所犯下的戰爭罪行在荷蘭海牙設立起訴追查中心。

澤倫斯基則呼籲歐盟加快制裁俄國，並警告俄軍正在集中兵力，準備自去年二月廿四日入侵烏克蘭滿週年之際，針對烏克蘭、自由歐洲和自由世界展開報復。二日俄軍以飛彈攻擊烏東克拉莫托斯克市（Kramatorsk），一處民宅遭擊中，至少三死廿傷。

俄國總統普廷二日前往南部城市伏爾加格勒（Volgograd，原名史達林格勒）主持紀念蘇聯在二次世界大戰時對抗納粹德國的史達林格勒戰役勝利八十週年活動。他在演說時指出，如今俄國再次遭到德國豹式戰車的威脅，但就像八十年前一樣，俄國會在烏克蘭凱旋而歸。

以台海為例 立陶宛籲挺烏

烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）一日赴美呼籲美國對疑似持續購買俄國能源的中國、印度發動如同對伊朗的二級制裁，阻止中國藉購買俄國石油及天然器來資助俄國經濟與軍事機器。前年底因駐立陶宛台灣代表處成立而和中國槓上的立陶宛國會外交委員會主席帕維里歐尼斯也指出，「中國是這個世上唯一能完全改變遊戲規則的國家」，「如果美國人為恐懼所馭而不保衛烏克蘭，隔天早上我們將在台灣海峽出事中醒來，印度─太平洋地區將受攻擊。」

烏克蘭、波蘭和立陶宛三國的國會外交委員會主席聯袂訪問美國，烏國議員梅列日科（中）呼籲，若中國和印度繼續購買俄羅斯能源，美國應對其實施制裁；立陶宛議員帕維里奧尼斯（右）則呼籲與台灣加強關係。（法新社）

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