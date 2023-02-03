聯美抗中 菲增4基地供美軍部署

美國國防部長奧斯汀才剛離開首爾，美國與南韓2日舉行聯合空中演習，雙方出動B-1B轟炸機及F-22、F-35戰鬥機，展現力抗北韓威脅的態勢。北韓也再次指責美韓此舉將朝鮮半島情勢推向「極端紅線」，揚言將「以牙還牙」強勁反制，包括在必要時動用「最具壓倒性的核子力量」。（路透）

2023/02/03 05:30

3處位於最靠近台灣的呂宋島

〔編譯張沛元／綜合報導〕為與軍力漸增的中國抗衡，美國與其東南亞長年盟友菲律賓二日就增加美軍部署該區達成協議，菲律賓將對美軍再開放四個軍事基地，使美軍在菲國可以使用的基地增加到九個，讓華府在加強對中國的威懾力上取得新據點。據傳這四個新基地中，有三個位於最靠近台灣的呂宋島上。中方指控美國此舉將加劇區域緊張，呼籲區域國家提高警覺勿遭美利用。

持續商議第10處協防基地

美菲是在美國國防部長奧斯汀訪菲時達成上述協議，將拓展雙方在菲律賓的區域戰略合作。奧斯汀在與菲國防長加維斯舉行的記者會上表示，菲國總統小馬可仕已批准四個新的「加強國防合作協議」（EDCA）基地，使得EDCA基地增至九處。根據菲律賓一名資深官員，美菲正就潛在的第十個EDCA基地進行商議。

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加維斯表示，將在與當地社區與官員商議後公布這四個新的EDCA基地的所在地；但外界早就盛傳，四個新基地中有三個位於最靠近台灣的菲國主島呂宋島，而呂宋島上本已有兩處EDCA基地；至於第四個新基地，據傳位於菲國西部的巴拉望島。巴拉望西眺中國動作頻頻的南沙群島，島上原本已有一個EDCA基地。

美菲在二○一四年簽訂EDCA，允許美軍在菲國五處基地儲放防禦裝備與補給品，以及進行官兵輪調。這些裝備與兵力除用於參與美菲聯合軍演、協助菲國反恐與人道援助外，也可對美國在亞洲地區的軍事行動提供後勤支援。EDCA在立場親中遠美的菲國前總統杜特蒂主政期間遭到擱置，現任的小馬可仕政府去年六月底上台後改弦易轍，並尋求加速落實EDCA。

中國跳腳 批加劇區域緊張

此一合作適逢美菲力圖修復因杜特蒂而陷於低潮的雙邊關係。北京當局在對台灣事務上以及在南海興建基地上日益獨立，促使華府與馬尼拉當局強化其夥伴關係。菲律賓鄰近台灣及其周邊水域，與菲國合作被視為與中爆發衝突時的關鍵。

中國外交部發言人毛寧二日在例行記者會上被詢及此事時，反控美方加強在亞太地區的軍事部署是出於一己私利與抱持零和思維，將加劇區域局勢緊張與危及地區和平穩定，並警告區域國家應對此保持警惕，與避免被美國裹挾利用。

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