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    台灣2022民主指數 亞洲第1

    中國由於在武漢肺炎疫情期間嚴格執行「清零」封控政策，在英國「經濟學人資訊社」公布的「2022年民主指數」中排名第156，為自2006年發布民主指數以來最低。圖為去年11月北京出現抗議防疫封控政策的「白紙運動」。（美聯社檔案照）

    中國由於在武漢肺炎疫情期間嚴格執行「清零」封控政策，在英國「經濟學人資訊社」公布的「2022年民主指數」中排名第156，為自2006年發布民主指數以來最低。圖為去年11月北京出現抗議防疫封控政策的「白紙運動」。（美聯社檔案照）

    2023/02/03 05:30

    167國家地區 我排第10 中156名

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕根據英國「經濟學人集團」旗下「經濟學人資訊社」（EIU）一日公布的「二○二二年民主指數」（2022 Democracy Index），台灣在全球一六七個國家和地區中排名第十，居亞洲之冠。中國由於在武漢肺炎疫情期間嚴格執行「清零」政策，在滿分十分中僅拿到一．九四分，排名第一五六，為自二○○六年發布民主指數以來最低。俄羅斯則因侵略烏克蘭，排名重挫廿二名至一四六名，退步幅度最多。

    挪威紐西蘭冰島 為前三名

    這項年度「民主指數」調查，是根據選舉過程、多元化、政府運作、政治參與、民主政治文化、公民自由等指標進行評估，二二年前十名為挪威、紐西蘭、冰島、瑞典、芬蘭、丹麥、瑞士、愛爾蘭、荷蘭、台灣。台灣排名雖較去年下滑兩名，但仍為亞洲之冠。倒數三名的國家則為北韓、緬甸與阿富汗。

    全球民主衰退好轉 中國相反

    全球從二○一六年開始的民主衰退現象，去年稍見好轉，在滿分十分拿到五．二九分，較前年進步○．○一分，武肺全球大流行相關限制令逐步解除為原因之一；但其他些許進步幾乎遭負面發展抵銷，例如中國雖在去年底終於放棄「清零」政策，卻對民眾抗議聲浪採鎮壓態度，民主指數來到○六年調查開始以來的一．九四最新低。

    而「國安法」罩頂下的香港，排名也跌至八十八，民主指數也創○六年以來新低，跌至五．二八分，低於排名八十七的烏克蘭和八十六的利比亞。

    三分之一人口活在威權統治下

    報告顯示，全球去年有四十五．三％人口生活在一定程度的民主形式中，有超過三分之一（卅六．九％）活在威權統治下，其中大部分住在中國與俄羅斯，只有不到八％人口住在加拿大、瑞典與烏拉圭等廿幾個「全面民主」國家。西歐為民主顯著進步的唯一區域，去年民主指數回升到二○年武肺疫情全球大流行爆發前的程度。去年初入侵烏克蘭的俄羅斯民主衰退最嚴重，倒退廿二名，來到第一四六。

    然而，西方國家並未普遍譴責俄國總統普廷，在俄國本土，媒體也受到強力控制，加上反戰抗議者遭鎮壓，皆促成俄國去年民主指數來到歷年新低二．二八。EIU指出，俄國已偏離民主軌道，出現許多獨裁國家的特徵。

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