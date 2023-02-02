布林肯週日訪中 拜登國情咨文將提中俄挑戰

美國國務卿布林肯將於5至6日訪問中國，力圖重啟因去年8月美國前眾議院議長裴洛西訪台而擱置的美中雙邊對話。圖為布林肯1月31日在以色列耶路薩冷的記者會上發言。（美聯社）

2023/02/02 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國白宮一月卅一日表示，拜登總統會在二月八日於國會發表的國情咨文演說中，提及中國與俄羅斯所構成的挑戰，而在該演說之前的二月五日出訪北京的美國國務卿布林肯，將會與中方論及俄羅斯入侵烏克蘭，以及力圖恢復自去年八月美國前眾議院議長裴洛西訪台以來中斷的美中定期雙邊對話。

白宮國家安全會議發言人柯比在新聞簡報中表示，拜登是一個會真正召集國際夥伴，特別是北大西洋公約組織聯盟，以回應俄羅斯入侵烏克蘭的總統；拜登已「盡力確保我們準備好在全球各地面對中華人民共和國所構成的挑戰…各位可以想見，總統會想與美國人民論及此事」。就在柯比暗示拜登將在國情咨文中大篇幅論及中俄之前，俄羅斯外交部卅一日發表聲明指出，中國國家主席習近平將出訪莫斯科。但中國外交部二月一日對此未予證實。

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拜登發表國情咨文演說的時間點，正好是布林肯結束訪中行之後。布林肯預定五、六日訪中，並與中國官員舉行會談，為兩國自去年十一月印尼拜習會以來的最高層級的官方接觸。柯比說，除與中方討論烏俄戰爭，布林肯此行也會試圖尋求恢復自裴洛西訪台以來遭擱置的美中定期雙邊對話，包括在軍事與氣候變遷上的對話；柯比以「世上最重要的雙邊關係」來形容美中關係，並稱布林肯此行目標之一，就是重啟或重振這些雙邊對話。

布林肯訪中難有重大突破

柯比說，布林肯當然也會向中方提及其他許多議題，但他並未詳述其他議題是哪些議題。此外，柯比不願說明拜登政府力圖限制對中出口先進高科技的新發展，也未回應拜登是否與荷蘭總理呂特就出口限制達成協議。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國研究主任白明認為，不必太期望布林肯此行能獲致重大突破，但該訪問對美中關係也不是壞事，畢竟雙邊關係在過去五年已頗為惡化；CSIS中國國力計畫主任林洋（Bonny Lin）則說，美國試圖藉布林肯訪中告訴國際社會，美中仍維持溝通管道與在最高層級進行溝通；他認為應關注布林肯屆時與何人會晤及其會談成果，稱此為中國試圖透露的美中關係信號。

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