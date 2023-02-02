美首度援烏長程飛彈 射程達克里米亞

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）在接受英國天空新聞台訪問時指出，俄軍將在開戰屆滿一年之際的未來幾週，發動新一波大規模攻勢，去年動員的卅萬後備役部隊中，可能有超過一半兵力投入作戰。

2023/02/02 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕在俄羅斯入侵烏克蘭即將滿一週年之際，美國官員一月卅一日透露，美方準備向烏克蘭提供總價值超過廿億美元的新一輪軍事援助，並將首度提供射程達一五○公里的長程飛彈，以及其他攻擊性武器和彈藥，最快本週就會正式宣布。烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）則再次警告，俄軍將在開戰屆滿一年之際的未來幾週，發動新一波大規模攻勢，去年動員的卅萬後備役部隊中，可能有超過一半兵力投入作戰。

歐盟將在基輔召開峰會 烏國與會

烏克蘭總理什米加爾同日證實，去年六月取得歐盟候選國資格的烏克蘭，三日將在基輔與歐盟召開峰會，強調這場峰會「對夥伴與敵人來說都是一個強而有力的訊號」，希望讓烏克蘭更接近成為歐盟成員國。

請繼續往下閱讀...

烏國外長庫列巴卅一日宣布，預計將從西方盟國取得一百廿至一百四十輛現代化坦克，並可能從美國取得更多先進武器。先前美國拒絕烏方請求，不願提供射程三百公里的MGM-140陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈，但路透引述美國官員說法報導，美方本週稍晚宣布的新軍援，將包括射程約一五○公里的「陸射小直徑炸彈」（GLSDB），以彌補烏軍缺乏有效打擊俄軍戰線後方遠距武器的不足。

射程150公里 彌補遠距武器不足

GLSDB是由波音及瑞典國防企業「紳寶」（SAAB）共同研發，本質上是由M26火箭彈體與波音開發的GBU-39小口徑炸彈（SDB）整合而成，可由烏軍手上的M270或「海馬斯」兩種多管火箭發射系統（MLRS）發射。GLSDB攻擊範圍涵蓋克里米亞半島。俄國總統普廷已警告，若美國向烏國運送長程飛彈，俄軍將會攻擊之前沒有轟炸過的目標。

另一方面，在美國敦促更積極參與後，以色列總理納坦雅胡表示，考慮對烏克蘭提供軍援，包括「鐵穹」（Iron Dome）防空系統，並願意居中斡旋烏俄戰事。他還證實，美國已將存放在以色列的軍備交給烏克蘭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法