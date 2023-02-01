波蘭援烏F16抗俄 荷蘭也願提供

烏克蘭總統澤倫斯基（左）1月30日前往南部城市尼古拉耶夫，會見到訪的丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen），一起前往醫院探望受傷的烏軍士兵。（歐新社）

2023/02/01 05:30

法國料將提供飆風或幻象2000

〔編譯陳成良、孫宇青／綜合報導〕在大力遊說西方國家提供重型坦克，協助烏克蘭抵抗俄羅斯侵略後，力挺烏克蘭不遺餘力的波蘭，一月卅日宣布將向基輔移交F-16戰機，但強調這只能是與美國及其他北大西洋公約組織（NATO）成員國協調行動的一部分。同樣以F-16為主力的荷蘭，也有意願援烏。軍工產業自成體系的法國則持開放態度，一旦總統馬克宏點頭，料將提供飆風（Rafale）或幻象2000戰機給烏克蘭。

西方增援讓基輔當局燃起希望，烏國總統澤倫斯基不斷呼籲西方提供第四代戰機協助烏軍抗俄，但繼德國重申不會援烏戰機後，美國總統拜登卅日在被問到是否會提供F-16戰機援烏時，也明確回應「不會」，但他預告將訪問波蘭，時間未定。

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波蘭國防經費 提高到GDP的4％

波蘭是協調各國援烏的核心，不僅是後勤中心和武器供應國，也是美國在東歐的重要盟友。華沙當局卅日宣布大幅增加國防經費，將從二○二二年佔國內生產毛額（GDP）的二．四％提高到四％，可能成為北約成員國最高者。總理莫拉維茨奇強調，鑑於俄羅斯入侵烏克蘭，波蘭有必要「加快」武裝。波蘭國會上週通過二○二三年預算，包括用於軍事的九七四億茲羅提（約六八一七億台幣）經費，相當於GDP的三％，仍待總統簽署生效。

戰況方面，北約秘書長史托騰柏格警告，俄軍可能很快就會投入逾廿萬兵力發動新攻勢。英國則認為，俄軍本週對烏國東南部烏軍要塞布格列達爾鎮（Vuhledar）再次發動大規模突擊，但不可能在當地獲致重大突破。

俄侵烏將滿一年 習春天訪莫斯科

另一方面，在俄羅斯入侵烏克蘭即將於二月廿四日屆滿一週年之際，俄國外交部一月卅一日在聲明中透露，中國國家主席習近平將在今年春季訪問莫斯科，形容這將是兩國議程的「頭號大事」；中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅擬在二月間先行訪俄，可能就是為「習普會」鋪路，兩國關係密切可見一斑。

這將是習近平繼二○一九年六月於聖彼得堡出席國際經濟論壇後，三年來首度踏足俄國土地，但北京方面尚未證實消息。俄國國營「塔斯社」（TASS）引述俄國外交部聲明指出，中國是「當前情況下的友善國家」，稱俄方將藉由夥伴間的合作，採取一貫的步驟，對抗美國透過宣揚以規則為基礎的秩序，進而追求全球霸權的企圖。

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