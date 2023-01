中英對照讀新聞》Forest lizards genetically morph to survive life in the city 森林蜥蜴透過基因變化在城市中生存

一項新的研究發現,曾經生活在森林中的蜥蜴經歷了基因變化,以在城市環境中生存。(美聯社)

2023/01/30 05:30

◎陳成良

Lizards that once dwelled in forests but now slink around urban areas have genetically morphed to survive life in the city, researchers have found.

研究人員發現,曾經居住在森林中但如今在城市地區到處神出鬼沒的蜥蜴,已經經歷了基因變化,可以在城市中生存。

The Puerto Rican crested anole, a brown lizard with a bright orange throat fan, has sprouted special scales to better cling to smooth surfaces like walls and windows and grown larger limbs to sprint across open areas, scientists say.

科學家說,「波多黎各冠安樂蜥」是一種棕色的蜥蜴,喉嚨呈亮橙色扇形,牠長出了特殊的鱗片,更能附著在牆壁和窗戶等光滑表面,並長出更大的四肢,可以在空曠的地方奔跑。

“We are watching evolution as it’s unfolding,” said Kristin Winchell, a biology professor at NYU and main author of the study published Monday in the Proceedings of the National Academy of Sciences.

「我們正在觀察演化的發展」,紐約大學生物學教授克里斯汀‧溫切爾說。他是週一發表在《美國國家科學院院刊》上的這篇研究主要作者。

As urbanization intensifies around the world, it’s important to understand how organisms adapt and humans can design cities in ways that support all species, Winchell said. (AP)

溫切爾說,隨著世界各地城市化進程加劇,了解生物體如何適應和人類如何以支持所有物種的方式設計城市,非常重要。(美聯社)

新聞辭典

slink:動詞,鬼鬼祟祟地潛行;潛逃;溜走。例句:Should she slink around as if she disgraced herself?(難道她該像做了壞事般躲著嗎?)

sprout:動詞,發芽;長出(毛髮等)。例句:Your hair is sticking up - it looks like you’re sprouting horns! (你的頭髮豎起來了,看起來跟長了角一樣!)

