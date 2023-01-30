鋼鋁關稅爭議 美中WTO會議互嗆

在世貿組織（WTO）爭端解決機制廿七日召開的會議上，中國與美國駐WTO代表互嗆，中國批評美國是「單方面的惡霸」，美國則反批中國採取非法的報復措施。（路透）

2023/01/30 05:30

〔編譯盧永山／綜合報導〕法新社和路透報導，世貿組織（WTO）廿七日爭端解決機制（DSB）召開的會議上，中國與美國駐WTO代表互嗆，中國批評美國是「單方面惡霸」，美國則反批中國採取非法的報復措施；於此同時，WTO將介入歐盟與中國有關立陶宛的貿易爭端。

WTO專家小組去年十二月初做出四項裁定，指美國前總統川普政府以危及國安為由，對從中國、挪威、瑞士和土耳其進口的鋼鋁產品課徵懲罰性關稅，違反國際貿易規則，不符合關稅及貿易總協定（GATT）的條款；WTO去年十二月底也裁定，川普任內要求將來自香港產品標記為中國製造，忽視香港做為獨立WTO成員的地位，藐視國際貿易規則。

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美國副貿易代表兼駐WTO代表帕根（Maria Pagan）指出：「一個充當中國非市場政策和行為盾牌的WTO，不符合任何人的利益，七十幾年來美國一直堅持毫不含糊的明確立場，即國安問題不能放在WTO爭端解決機制中審查」；她強調，「美國不能支持這些有根本性缺陷和破壞性的裁決報告」，並宣布美國決定對WTO上述裁決提出上訴。

美方對與中國的貿易爭端被列入WTO會議議程表達遺憾，並指控中國對美國出口產品實施非法的單方面報復措施。針對中國駐WTO代表李成鋼指美國為「單方面惡霸、規則破壞者、供應鏈擾亂者」，帕根表示：「怎麼說我們都無所謂...我們會繼續與中國對話」。

另外，WTO將任命專家審理歐盟針對中國對立陶宛實施的專利和貿易限制所提出的兩項申訴。歐盟一年前首次開始與中國商談解決爭端，但雙方磋商失敗後，去年十二月要求WTO專家小組介入。中國自二０二一年底以來一直針對立陶宛實施貿易限制，理由是立陶宛加強與台灣的關係。

德國總理蕭茲廿八日飛抵阿根廷布宜諾斯艾利斯，呼籲歐盟與南美洲的南方共同市場盡速結束自由貿易協定談判，以降低對中國的依賴。

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