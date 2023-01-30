美軍官員推動援烏F-16戰機

烏克蘭政府表示，正與盟友就烏方提出的遠程飛彈請求加快談判。圖為烏軍一月九日在赫爾松地區發射美援的M777榴彈砲，攻擊俄軍陣地。（美聯社）

2023/01/30 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄戰爭進入第三四○天，兩軍廿九日持續在烏東爆發激戰。在美國和德國同意提供烏克蘭主戰坦克之後，傳出美國防部官員正持續推動援烏F-16戰機，烏克蘭官員也證實，基輔正與西方商討提供長程飛彈事宜。

美國政治新聞網站「政客」（Politico）廿八日引述外​​交消息人士表示，一群美軍官員正悄悄推動援烏F-16戰機。五角大廈一位高官說，他認為美國國防部並不反對這一想法，但目前尚未做出最終決定。另一名消息人士表示，美方可能需要數週才能做出決定；這些戰機必須從美國自身儲備中提供，或是自他國「再出口」。

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報導還說，雖然華府尚未決定是否提供戰機，但基輔已編製一份約有五十名飛行員的名單；這些飛行員會說英語，並執行過「數千次戰鬥任務」的紀錄，準備開始接受F-16戰機訓練。

烏克蘭總統澤倫斯基的顧問波多利雅科廿八日指出，烏克蘭向西方提出遠程飛彈需求，強調這是防止俄國摧毀烏克蘭城市的必要軍備，基輔已和盟邦展開談判，且正在加速推進。

烏克蘭軍方廿九日宣布擊退俄羅斯對東部頓內茨克州布拉霍達特內地區（Blahodatne）的攻擊，並擊退俄國在頓內茨克州另外十三個聚落地區的攻勢；俄國傭兵組織瓦格納集團則宣稱控制布拉霍達特內。俄軍昨日發動猛攻，試圖將烏軍趕出烏東巴赫姆特陣地，烏俄兩軍也繼續在該地以南九○公里的戰略補給要地布格列達爾鎮（Vuhledar）激戰，爭奪控制權。

俄軍廿八日空襲烏東頓內茨克康斯坦丁諾夫卡市（Kostiantynivka）一個住宅區，造成三死十四傷。

此外，烏克蘭廿八日宣布對一八二家俄羅斯和白俄羅斯公司，以及三名個人實施制裁。

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