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    烏戰撼動歐洲秩序 權力中心東移

    俄羅斯26日在上班尖峰時間對烏克蘭發動新一波飛彈和無人機空襲，全國各地空襲警報大作。在首都基輔，民眾進入地鐵站避難席地而坐。（路透）

    俄羅斯26日在上班尖峰時間對烏克蘭發動新一波飛彈和無人機空襲，全國各地空襲警報大作。在首都基輔，民眾進入地鐵站避難席地而坐。（路透）

    2023/01/27 05:30

    傳統歐洲強權 法德權力削弱

    〔編譯張沛元／綜合報導〕紐約時報駐歐洲首席外交特派員厄蘭格廿六日撰文指出，烏克蘭戰爭加速歐洲權力東移，提高對俄羅斯抱持負面看法的中歐與東歐國家的影響力，削弱傳統歐洲強權法國與德國的權力，並且強化擴張歐盟與北大西洋公約組織（NATO）的呼聲。

    厄蘭格說，俄羅斯入侵烏克蘭撼動歐盟與北約自滿的歐洲秩序，但也強化中、東歐國家的影響力，加速歐洲權力中心轉移，從過去重視培養與俄羅斯關係的「老歐洲」，往東與往北轉移到那些對蘇聯佔領仍記憶猶新、不願在重新建立的主權上讓步的「新歐洲」。波蘭與波羅的海三國，是援烏道德論的推動者，填補烏戰初期德法等傳統大國看似癱瘓的近真空狀態；歐盟進一步東擴，也因烏戰而更具急迫性。

    烏克蘭戰爭讓中、東歐國家以「挺身對抗獨裁政權以捍衛歐盟價值的自由鬥士」自居，自認其長期對俄羅斯新帝國主義、俄國總統普廷，以及歐洲仰賴俄國能源的警告，已獲得證實，更呼籲應及早軍援烏國與接納難民為歐洲形塑敘事，相較於對開戰毫無準備、只想透過談判避戰卻失敗的德法等國，顯得更值得信賴。

    中歐與東歐國家更值得信賴

    在支援烏克蘭對俄作戰問題上，中、東歐國家的壓力便在援烏坦克決策上發揮關鍵作用，迫使德國總理蕭茲和美國總統拜登同意提供烏克蘭主戰坦克。蕭茲去年八月在捷克布拉格便直言，「歐洲的中心正在東移」。對此，英國牛津大學歷史學家艾許予以肯定，「中歐人與東歐人的聲音在歐洲國際組織中已更為人所知，更被當成一回事」。

    由於烏克蘭戰爭仍看不到盡頭，歐洲如今更重視硬實力，因此嚴肅看待安全議題的中歐與東歐，將對歐洲權力平衡與中心造成衝擊。歐洲外交關係協會（ECFR）柏林辦公室主任普列琳說，歐洲權力已東移，而烏克蘭戰爭將鞏固此一趨勢。

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