美眾院美中戰略競爭委員會 首重台灣軍購

美國聯邦眾議院外交委員會新任主席麥考爾（右），25日與我駐美代表蕭美琴（左）舉行會談，討論如何進一步促進美台關係。（取自眾院外委會黨團推特）

2023/01/27 05:30

議程鎖定抗中、助台自衛

主席有意來台舉行聽證會

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國聯邦眾議院共和、民主兩黨一致支持成立的「美中戰略競爭特別委員會」，已經敲定本會期的議程，計畫調查對台灣的軍備支持、中國短影音社群程式「抖音」國際版TikTok爭議，以及中國在美軍基地附近的土地收購等，將加碼對台灣軍購問題提供「支援火力」，提升協助台灣自衛議題的重要性，委員會主席、共和黨議員蓋拉格（Mike Gallagher）還有意到台灣舉行相關聽證會。

美國「點名」雙週刊（Roll Call）廿四日報導，蓋拉格表示，「我們如何避免烏克蘭的今天變成台灣的明天？我認爲這將成為這個委員會工作的主題。」該委員會成員、共和黨籍眾議員魏特曼（Rob Wittman）廿五日更進一步指出，台灣議題無疑是委員會關注的焦點之一，「事實上，委員會主席蓋拉格希望我們在台灣舉行聽證會。我想我們會這樣做。」

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將了解180億美元軍售案延宕情形

據報導，蓋拉格想要進一步瞭解價值一八○億美元軍售案的延宕情況。這批軍備採購雖然獲得美國國會批准，但尚未交付給台灣。在上月針對該委員會發表的聯名文章中，蓋拉格和大力推動該委員會成立的眾院議長麥卡錫（Kevin McMarthy）承諾，「讓協助台灣自我防衛成為急迫議題」。

與此同時，眾議院外交委員會共和黨團在「推特」發文，新任委員會主席麥考爾（Michael McCaul）廿五日與我駐美代表蕭美琴舉行會談，「討論我們如何能在第一一八屆國會會期中強化我們之間至關重要的夥伴關係」。蕭美琴隨後也回應，「在國會山莊忙碌了一天，會見我們在國會的好朋友，討論來年在許多領域如何進行對我們夥伴關係重要的合作。」雙方都沒有透露會談細節。

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