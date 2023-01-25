加州3天2槍擊案18死 2台僑遇害

美國加州聖馬刁郡半月灣市廿三日爆發農園血案，六十七歲華裔嫌犯趙春利遭執法人員制伏。（路透）

2023/01/25 05:30

全美至少39起槍擊事件 69人死亡

〔編譯周虹汶／綜合報導〕華人眾多的美國加州農曆春節不平靜，除夕夜至初二下午的三天內爆發兩起大規模槍擊案：廿一日晚間十時許蒙特瑞公園市「舞星」舞廳案累計十一人死亡、九人受傷，廿三日則是聖馬提歐郡半月灣市兩農園血案共七死一傷。鑑於今年至今不到一個月，全美已爆發至少卅九起大規模槍擊事件，造成六十九人死亡，民主黨籍總統拜登廿三日表態支持當天稍早三名同黨聯邦參議員提案立法管制槍械，呼籲國會儘速過關。

舞廳槍擊案兇手 為中國移民

洛杉磯郡蒙特瑞公園市是美國指標性華人城市，絕大多數人口為華裔，目前以中國移民為主，但十一名罹難者有兩位是台灣僑民。案發當下，在場民眾一度誤以為正施放新年煙火。至於七十二歲、飲彈自盡的凶手陳有瑾（Huu Can Tran，音譯）犯案動機，警方仍在調查當中。美國有線電視新聞網（CNN）找到陳的前妻，據她出示的結婚證書顯示，陳是來自中國的移民。中央社報導，根據周遭居民及熟識舞廳老闆人士指出，兇手犯案動機可能是爭風吃醋的感情糾紛。

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半月灣農場濺血 華裔男被逮

位在舊金山灣區的半月灣市廿三日下午爆發的兩農場槍擊案，疑皆是當地六十七歲華裔農場工人趙春利持半自動手槍槍殺同事。第一命案地點「山菇農場」下午二時卅分通報，四死一重傷，當地民眾指該園實際作物為聖馬提諾郡可合法種植的大麻；第二命案地點則在「協和農場」，發現三名死者。不少兒童目擊命案，嚇到說不出話。

趙嫌的座車則於案發後兩小時被發現停在一處警分局前的停車場，警員隨即持槍包圍，趙嫌走出車子後立刻遭壓倒制伏，警方在他車上發現行凶武器。警方目前正調查趙嫌的行凶動機。聖馬提歐郡行政管理委員會主席派恩向美聯社表示，「趙嫌是一名心懷不滿的員工」。

半月灣市是一個以農業為主的小城市，人口僅一萬二千人，絕大多數是白人，亞裔人口僅五％。兩座農場受害者都是華裔美籍農場工人。

廿一日爆發蒙特瑞公園市「舞星」舞廳案後，美國民主黨籍聯邦參議員范士丹、布魯門塔與墨菲廿三日共同提出禁止突擊性武器與大容量彈匣法案法案，並提議購買武器年齡由十八歲提高為廿一歲。

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