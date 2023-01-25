華府智庫示警：台海衝突 恐爆空箱危機

美國共和黨聯邦參議員柯寧擔心，對於中國隨時可能發動的侵略，美國和台灣都尚未做好準備，美國國防工業恐「措手不及」。（法新社檔案照）

2023/01/25 05:30

軍事承包程序過時 加上官僚遲鈍問題

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）廿三日報告示警，美國國防工業沒有為當前安全情勢做好充分準備，俄烏戰事暴露其存在諸多問題，部分是由於過時的軍事承包程序和遲鈍的官僚機構造成，可能會阻礙美國軍隊對中國進行持久戰的能力，包括在台海衝突中彈藥庫存不足，導致所謂的「空箱」（Empty Bin）問題。

CSIS在這份題為「戰時環境中的空箱子：美國國國防工業基礎的挑戰」報告中指出，自俄羅斯去年入侵烏克蘭以來，美國及其盟友已經向烏克蘭運送價值數十億美元武器，但美國自身的武器庫存面臨風險。報告說，俄烏戰爭耗盡美國某些類型的武器系統和彈藥庫存，如「刺針」（Stinger）地對空飛彈、一五五釐米榴彈砲以及「標槍」（Javelin）反坦克飛彈等，而美國補充武器庫的速度緩慢。

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不到一週 部分耗盡彈藥恐增產不及

這份報告作者是CSIS高級副總裁、國際安全項目主任瓊斯（Seth Jones），報告反映美國高級軍事和其他政府官員以及國防領域、國會和軍工業的看法。報告提醒，根據一系列 CSIS 兵推結果，在台海衝突中，美國可能不到一週就耗盡某些彈藥，例如遠程精確導引彈藥，導致「空箱」問題，將使美軍難維持一場曠日持久的衝突，而部分原因是美國國防工業基礎缺乏急劇增加產能因應一場大規模戰爭的能力。

報告提到，這些問題正在影響美國在印太地區建立可信威懾力量或在軍事衝突中與中國對峙的能力。根據一些美國政府的估計，中國正在大量投資於軍火和獲取高端武器系統和設備，其速度是美國的五到六倍。

瓊斯接受「華爾街日報」訪問時提到，當前美國國防工業基礎「比較適合在和平環境下運作」。報告也指出，此一短處讓美國無法因應持久戰。

印太地區戰爭 需更多遠程彈藥與庫存

報告認為，美軍在台海衝突中不只面臨彈藥不足問題，台灣是一個島嶼，一旦開戰，中國的封鎖和遠程火力能力會使武器系統和彈藥難以運到台灣，這意味印太地區的戰爭可能需要更多遠程彈藥，戰區內也需更多彈藥庫存。

報告建議美國國防部與國會協調制定計畫，採取措施簡化和改進生產、採購、補給、對外軍售、國際武器貿易條例（ITAR）以及重新評估其他政策和程序，同時重新評估美國庫存需求、建立戰略彈藥儲備並確定可持續的彈藥採購計畫，以滿足當前和未來的需求。

歐亞印太同時爆發戰爭 美議員：難因應

美國國會共和黨聯邦參議員柯寧（John Cornyn）廿三日指出，CSIS報告提出的問題對美國來說是一記警鐘，美國對於中國將何時入侵台灣沒做出完美的情報評估，他擔心，對於習近平隨時可能發動的侵略，美國和台灣都未做好準備，美國國防工業恐「措手不及」，很難同時因應在亞歐大陸和印太區域同時爆發的戰爭。

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