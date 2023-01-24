一帶一路爛尾 厄瓜多大壩半年內恐崩潰

中國在厄瓜多承建的科卡科多辛克萊水力發電廠，被發現壩體浮現數千條裂縫，升高可能崩潰的隱憂。（取自維基百科）

2023/01/24 05:30

浮現數千條裂縫 也侵蝕周邊

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國「一帶一路」工程不僅導致斯里蘭卡、尚比亞等國深陷債務危機，部分計畫的施工品質更是問題重重，最近曝光的一例，便是厄瓜多的科卡科多辛克萊（Coca Codo Sinclair，見右圖，取自維基百科）水力發電廠。這座大壩是厄瓜多史上最大規模的基礎建設計畫，由中國斥資廿七億美元（約八二七億台幣）承建，如今壩體竟然浮現數千條裂縫，升高可能崩潰的隱憂，科卡河周邊山坡地也受到侵蝕，威脅到大壩。

華爾街日報報導，厄瓜多前能源部長、石油輸出國家組織（OPEC）前秘書長歐提茲（Rene Ortiz）表示，科卡科多辛克萊水電廠的問題，「都是因為中國建設計畫提供的設備與零件品質不佳」。密切關注這項計畫的舊金山基多大學工程師葉培茲（Fabricio Yepez）則說，「我們可能會失去一切。而且不知道這會發生在明天，還是六個月內」。

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科卡科多辛克萊大壩是中國在全球各地出資興建，卻出現施工問題的計畫之一。過去十年來，中國企圖透過耗資上兆美元的「一帶一路」倡議，擴大其在亞洲、非洲和拉丁美洲的影響力。從巴基斯坦的港口、衣索比亞的道路，到巴西的傳輸線，全球各地都有中資影子。

中資劣質施工 危害多國基建

中國營建企業經常參與各國政府招標計畫，或與當地承辦官員直接接觸，承諾可以從中國的銀行和保險公司輕易安排融資方案，一旦政府緊縮開支的壓力減輕，反而導致計畫成本增加。如今，部分計畫的劣質施工品質不僅危害重要基礎設施，也使得這些國家恐怕得花上多年時間去修補問題，錢坑愈來愈大。

巴基斯坦電廠關閉 也因裂縫

據報導，巴基斯坦去年關閉尼肋姆─吉魯姆（Neelum-Jhelum）水力發電廠，因為當局在一條將水輸送到山上，以驅動渦輪機的隧道發現裂縫。在烏干達，尼羅河上一個由中國承建的一八三兆瓦水力發電廠，有超過五百處工程瑕疵，二○一九年開始運轉以來故障頻傳。尼羅河上另一座由中國建造的六百兆瓦水力發電廠，則因牆面出現裂縫等諸多工程瑕疵而延宕三年。烏干達電力公司指稱，負責興建的中國水利水電建設集團（Sinohydro Corporation）安裝的電線和開關有缺陷，滅火系統也需更換。

2016年11月18日，厄瓜多總統柯利亞（右）與來訪的中國國家主席習近平，共同主持科卡科多辛克萊水力發電廠啟用儀式。（法新社檔案照）

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