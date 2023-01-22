紐國前防疫部長希金斯 將任新總理

紐西蘭工黨國會議員希金斯廿一日在國會外接受記者訪問，他將接任日前閃電請辭的阿爾登出任紐國總理。（彭博社）

2023/01/22 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕紐西蘭工黨廿一日表示，曾任武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫部長、現身兼紐國教育部長與警察部長的希金斯（Chris Hipkins），將接替日前閃電請辭的阿爾登（Jacinda Ardern），成為紐西蘭新任總理。

由於並無其他候選人出面爭取大位，四十四歲、工黨唯一提名的希金斯可望順利接班，但仍須在廿二日獲工黨黨團會議正式認可後，才能成為紐西蘭第四十一任總理。希金斯在被提名接任總理後廿日首度露面，他於國會台階上告訴媒體記者，接任總理是「我畢生最大責任與最大殊榮的特權」。

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身為阿爾登的親密盟友，希金斯誓言會持續阿爾登的「冷靜、平穩與令人安心」的領導風格，但也會納入個人色彩。

希金斯被形容「明智、討人喜歡、強硬且能幹」，曾被視為新總理人選的紐西蘭司法部長艾藍（Kiri Allan）更推崇希金斯為人果斷，「會是非常堅強的總理」。

希金斯是經驗豐富的國會議員與職業政治家，深諳政府機構運作方式；但專攻紐國政治的奧克蘭大學講師葛瑞夫茲（Lara Greaves）指出，希金斯純從政背景恐有弊無利，落入最大反對黨國家黨（National Party）口實，畢竟反對黨黨魁盧克森（Christopher Luxon）曾是有國際業務經驗的航空公司首席執行長、有過非政治圈經歷。

葛瑞夫茲還說，工黨若想在十月大選中獲勝繼續執政，得仰賴過去兩度執政時的豐功偉業，但該黨目前能拿得出手的政績，只有武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫成效，但武肺如今已漸非紐國人關切重點，能決定十月大選選票去向的關鍵在於經濟現實，但工黨不但當前民調表現欠佳，還將失去被視為國際政壇搖滾巨星的阿爾登。

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