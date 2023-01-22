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    首頁　>　國際

    就算沒豹2坦克 美︰烏軍仍裝備精良

    2023/01/22 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄戰爭僵持之際，雙方都在準備將發動大規模新攻勢。烏克蘭本希望西方國家能快速撥交德國製豹二式主戰坦克，仍未取得有出口否決權的德國放行，但美國國防部長奧斯汀強調，烏軍就算沒豹二坦克，仍稱得上是裝備精良，應把握時機發動反攻。

    美國防長︰應把握時機發動反攻

    奧斯汀廿日在德國拉姆施坦空軍基地的西方五十國防長會議後強調，時間對烏克蘭今春對俄軍作戰所需的裝備和訓練至關重要，烏軍已屬裝備精良，「不需仰賴（豹二）單一種作戰載台」；烏克蘭今春料將對俄軍展開反攻，盟國應加快把裝備送到位，「從現在到春天之間，我們有個（反攻）機會之窗」。

    建議應蓄積更精銳與重裝備兵力

    英國國防部發布最新的每日情報指出，整體來看烏俄戰事正處於僵持狀態，但俄軍可能已在烏東重鎮巴赫姆特外圍的蘇勒答爾重整軍力。白宮一不具名高層表示，烏克蘭不應執著於不計代價固守巴赫姆特，應把握當前機會把重點放在蓄積更精銳與重裝備的兵力，以便在南部戰線及其他地方對俄軍發起大規模反攻。

    美國匿名高層官員建議基輔延後對俄軍的大規模進攻，直到美方提供的最新一批武器到位、且提供訓練後再出擊；美方官員相信，若烏軍善用訓練及美國投入的大量新武器，對俄進攻將會更成功。

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