重擬對中新戰略 烏克蘭公開表態

烏克蘭副外長梅爾尼克廿日直言，重擬對中國新戰略的時刻已到。圖為中國常駐聯合國代表張軍去年在聯合國大會表決譴責俄羅斯非法吞併烏克蘭部分領土案時，和巴西代表都投下棄權票。（路透）

2023/01/22 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕烏克蘭副外長梅爾尼克（Andriy Melnyk）廿日在媒體「烏克蘭新聲」（New Voice of Ukraine）活動上表示，現在是烏克蘭擬定對中國新戰略的時候，尤其是與北京的軍事戰略關係，「現在這些關係正處於重新考量的狀態」。在烏俄戰爭後，烏國內部呼籲調整對中關係的呼聲不斷，梅爾尼克這番話被視為行政部門公開表態。

聯合國大會去年十月以壓倒性票數通過決議，譴責俄羅斯非法吞併烏克蘭部分領土，中國卻投下棄權票。據中央社報導，梅爾尼克廿日在「烏克蘭新聲」活動上指出，北京正在決定如何定位中國與俄羅斯的關係，中國立場「你不能稱之為中立」、「中國在聯合國就我們（烏克蘭）領土完整及主權決議投票時的（棄權）立場，這對我們來說至關重要」。

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學者表示烏中戰略夥伴關係已告吹

據報導，梅爾尼克說，他以過去擔任烏克蘭駐德大使的經驗指出，近期德國及歐洲已開始思考與中國互動時是否只著眼經貿利益，如德國前總理梅克爾（Angela Merkel）和中國過於親密友善關係，在烏戰爆發後開始遭到質疑。

報導引述烏克蘭戰略學者溥猷立（Yurii Poita）受訪指出，烏克蘭媒體及專家認為烏中戰略夥伴關係已經告吹，北京在多項議題上的作為違背烏克蘭利益；梅爾尼克這番話顯示，這類討論逐漸擴及政府部門。

發展烏台夥伴關係的條件正在成形

溥猷立表示，烏克蘭的亞洲新外交政策將奠基於個別國家的「具體支持」、而非相挺的表態，以及烏克蘭在進一步發展中的戰略利益；因此，烏克蘭和中國於敏感領域的合作將大幅受限，中國未來很可能單純是貿易夥伴；未來，烏克蘭也將積極發展與日韓等亞洲國家的新型關係，包括持續討論強化與台灣的經濟及科技關係的必要性。

溥猷立認為，烏台雙邊現在需要仔細研究具有前景的發展，為個別計畫籌備路徑圖，以具體發展滿足合作意圖；台灣藉由協助烏克蘭打造高附加價值的新型經濟及鏈接全球供應鏈，可獲得必要的烏克蘭經驗、融入歐洲發展進程，烏克蘭也將成為台灣的可靠新夥伴，而目前看來，發展烏台夥伴關係的必要條件正在成形。

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