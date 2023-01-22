重擬對中新戰略 烏克蘭公開表態
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕烏克蘭副外長梅爾尼克（Andriy Melnyk）廿日在媒體「烏克蘭新聲」（New Voice of Ukraine）活動上表示，現在是烏克蘭擬定對中國新戰略的時候，尤其是與北京的軍事戰略關係，「現在這些關係正處於重新考量的狀態」。在烏俄戰爭後，烏國內部呼籲調整對中關係的呼聲不斷，梅爾尼克這番話被視為行政部門公開表態。
聯合國大會去年十月以壓倒性票數通過決議，譴責俄羅斯非法吞併烏克蘭部分領土，中國卻投下棄權票。據中央社報導，梅爾尼克廿日在「烏克蘭新聲」活動上指出，北京正在決定如何定位中國與俄羅斯的關係，中國立場「你不能稱之為中立」、「中國在聯合國就我們（烏克蘭）領土完整及主權決議投票時的（棄權）立場，這對我們來說至關重要」。
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學者表示烏中戰略夥伴關係已告吹
據報導，梅爾尼克說，他以過去擔任烏克蘭駐德大使的經驗指出，近期德國及歐洲已開始思考與中國互動時是否只著眼經貿利益，如德國前總理梅克爾（Angela Merkel）和中國過於親密友善關係，在烏戰爆發後開始遭到質疑。
報導引述烏克蘭戰略學者溥猷立（Yurii Poita）受訪指出，烏克蘭媒體及專家認為烏中戰略夥伴關係已經告吹，北京在多項議題上的作為違背烏克蘭利益；梅爾尼克這番話顯示，這類討論逐漸擴及政府部門。
發展烏台夥伴關係的條件正在成形
溥猷立表示，烏克蘭的亞洲新外交政策將奠基於個別國家的「具體支持」、而非相挺的表態，以及烏克蘭在進一步發展中的戰略利益；因此，烏克蘭和中國於敏感領域的合作將大幅受限，中國未來很可能單純是貿易夥伴；未來，烏克蘭也將積極發展與日韓等亞洲國家的新型關係，包括持續討論強化與台灣的經濟及科技關係的必要性。
溥猷立認為，烏台雙邊現在需要仔細研究具有前景的發展，為個別計畫籌備路徑圖，以具體發展滿足合作意圖；台灣藉由協助烏克蘭打造高附加價值的新型經濟及鏈接全球供應鏈，可獲得必要的烏克蘭經驗、融入歐洲發展進程，烏克蘭也將成為台灣的可靠新夥伴，而目前看來，發展烏台夥伴關係的必要條件正在成形。