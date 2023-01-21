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    違反瑞典高等教育法令 中留學生出國前 傳需簽效忠協議

    瑞典媒體揭露，中國博士生到瑞典留學，出國之前被迫簽署協議，宣誓效忠中國共產黨。（法新社）

    瑞典媒體揭露，中國博士生到瑞典留學，出國之前被迫簽署協議，宣誓效忠中國共產黨。（法新社）

    2023/01/21 05:30

    〔編譯林雨萱／綜合報導〕瑞典「每日新聞」（Dagens Nyheter）上週揭露，卡洛林斯卡學院、烏普薩拉大學、瑞典皇家技術學院等頂尖學府透過中國國家留學基金委員會（CSC）招收的逾卅名中國博士生，出國之前被迫簽署協議，宣誓效忠中國共產黨。

    中國政府透過這份文件，要求留學生必須為政權利益服務，也禁止參與違背當局意願的活動，若學生違反條款或自行中斷學業，他們住在中國的家人可能就得背負國家債務。此外，學生的保人，通常是其近親，也被迫畫押，不得在學生留學期間出國，若是學生中斷學業，必須承擔相關賠償責任。瑞典隆德大學醫學系國際事務副主任諾德（David Gisselsson Nord）表示，這就是獨裁政權的運作模式，把國內家人當作人質對待，這很惡劣。

    CSC由中國教育部運營，提供國際學術交流管道，每年有數百名學生透過該機構到美國、英國、瑞典等國家留學。據信整起事件之所以會被揭露，是因為隆德大學一位中國學生因表現不佳，被校方建議中斷學業。諾德表示，這名學生因此擔憂，這項決定可能會讓他在中國的家人惹上大麻煩，隨後校方發現另一名前來註冊的中國學生也有簽署上述文件，這讓學生備感壓力，有違瑞典高等教育法令。

    卡洛林斯卡學院副院長哈里斯（Bob Harris）指出，這份文件存在種種疑慮，像是何謂違反中國利益，校方已決定不再透過CSC招收學生。他補充，校方自去年五月開始就此事與CSC進行協商，中國留學生應適用於瑞典文化規範，亦即享有言論自由。與此同時，烏普薩拉大學、瑞典皇家技術學院也表示，他們將會結束與CSC的任何合作。

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