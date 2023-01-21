中國AI計畫不受法治約束 FBI局長擔憂

美國聯邦調查局局長瑞伊於瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇講話，對中國政府「不受法治約束」並「立基於其多年來竊取大量智慧產權和敏感數據之上」的人工智慧（AI）計畫表達「深感關切」。（美聯社)

2023/01/21 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊十九日於瑞士非營利組織「世界經濟論壇」年會「達沃斯論壇」小組會談上，對中國政府「不受法治約束」並「立基於其多年來竊取大量智慧產權和敏感數據之上」的人工智慧（AI）計畫表達「深感關切」。

隱私權等層面不像西方有限制

瑞伊強調，中國AI科技已不時讓他驚呼「哇！他們可以做到這個？」以及「我的天哪！他們可以做到這個」，而擁有全世界最大侵駭野心的中國政府AI計畫在隱私權、法律等層面「不像西方」有限制，若繼續放任上述發展，中國侵駭、竊取智慧財產、鎮壓海內外異議行徑皆恐加劇，「這正是我們深感關切之處，而且我認為在座每一位也應深感關切。」

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美國反情報官員二〇二一年十月即曾鑑於中國在AI上的野心，就接受中方投資關鍵產業或提供專業一事的風險，對企業主管、學術界、地方政府官員提供警訊。科技龍頭「谷歌」前執行長史密特同年稍早更敦促美國推動AI技術以反制中方，包括發展AI武器。

瑞伊還提及，他擔憂自駕車科技可能遭到操弄，混淆或扭曲演算法，恐怕會造成身體傷害。面對新科技帶來的新風險，他呼籲民間企業承擔責任，扮演好防禦角色，並認為政府與民間的合作已經有所改善。

面對俄羅斯透過網路駭侵或窺伺美國基礎建設設施，瑞伊說FBI並未袖手旁觀，在去年俄國侵烏之後，就關閉了一個由俄軍情報系統所運作的殭屍網路。

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