台海局勢緊張 小馬可仕日夜難眠

菲律賓總統小馬可仕表示，美國和中國因為台灣問題而升高緊張，令菲律賓「非常、非常擔憂」，南海局勢緊張也讓他「徹夜難眠」。（歐新社）

2023/01/20 05:30

〔編譯盧永山／綜合報導〕菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）表示，美國和中國因為台灣問題而升高緊張，令菲律賓「非常、非常擔憂」，南海局勢緊張也讓他「徹夜難眠」，但強調馬尼拉與華府之間的軍事關係將會增強，菲律賓也將與周邊國家加強防務合作。

小馬可仕是在參加瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）時，接受英國金融時報專訪，並透露在美國前聯邦眾議院議長裴洛西去年八月訪台後，中國在台灣周邊舉行大規模軍演，他的政府已制定應變計畫，準備撤離在台工作的十五萬名菲律賓人。

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小馬可仕的談話凸顯該地區對台海衝突風險的疑慮日益升高，自去年八月以來，中國已在台灣周邊地區增加海空軍事行動的範圍和規模。

中國南海挑釁活動激增

小馬可仕還提及，中國最近幾個月在南海的挑釁活動激增，「發生的事件一直在增加，他們封鎖區域，有時攔截菲律賓船隻，無論是海岸巡防隊或民間船隻，我們必須用某些方式對這些事件做出回應」。每當美中軍艦穿越該地區，導致緊張局勢升級後，菲律賓都會以「旁觀者」身分關注，「如果這裡出了什麼問題，我們就會受到連累。」這種情況「讓你無論晚上還是白天都睡不著覺」。

小馬可仕說，他在本月稍早訪問中國時，曾向中國國家主席習近平提出這些問題，中方的回應「令人鼓舞」，他打算促成一項協議，讓菲國漁民重返遭中國封鎖的傳統漁場。

美菲軍事關係將增強

華府一直大力推動與馬尼拉建立更緊密的安全關係，小馬可仕證實，美菲軍事關係將增強，更多美軍和軍事資產將在菲國輪替；菲律賓也正在和日本討論一項防務合作協定，「我們正試圖將澳洲、日本、南韓和菲律賓整合在一起」。

反中國霸權聯盟正成形

前美國國防部副助理部長、川普政府二○一八年「國防戰略報告」的首席作者柯伯吉（Elbridge Colby）告訴「美國之音」（VOA），「反霸權聯盟正在形成，在某些方面，它已經存在…這些在很大程度上不是由美國驅動的，而是對北京日益增強的侵略性、力量及其強大野心的反應。」

柯伯吉在二○二一年便主張，必須建立一個能夠阻止區域霸權的聯盟，才能應對中國。他說，中國的亞洲戰略是，瓦解亞洲國家的團結，先以軍事力量讓菲律賓等較不強大的國家順從，再透過嚇阻力讓其他國家向北京靠攏。

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