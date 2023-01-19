中國政協委員名單出爐 王滬寧預計三月接主席

著名動作明星甄子丹則繼汪明荃與成龍之後，成為全國政協委員。 （本報資料照）

2023/01/19 05:30

胡春華可能出任副主席

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國全國政協常委會十八日公布新一屆全國政協委員二一七二人名單，在中共黨內排名第四的政治局常委王滬寧名列其中，鐵定三月將接替汪洋擔任全國政協主席，主掌對台統戰工作，國務院副總理胡春華出現在名單中，預料將任政協副主席。他曾被視為未來「接班人」，但後來的命運一波三折。

中媒報導政協第十三屆全國委員會常務委員會第廿五次會議十七日在北京閉幕，全國政協主席汪洋主持會議並談話，會中決定第十四屆全國政協第一次會議三月四日在北京召開。會中還通過，前國台辦主任劉結一增補為全國政協委員、政協外事委員會副主任，退居二線。

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對台灣而言，全國政協主席最大影響在於他另一個身分，兼任「中共中央對台工作領導小組」副組長職務，王滬寧確定接掌全國政協主席，未來將與組長習近平、中央外事辦主任王毅三人，共同研擬對台關鍵決策

王滬寧是三代中共領導人的政治化妝師。習近平的「中國夢」、胡錦濤的「科學發展觀」和江澤民的「三個代表」，都是王幕後策劃。

值得注意的是，中共統戰部長石泰峰在新一屆政協委員名單，可能擔任政協第一副主席；胡春華、最高人民法院院長周強也為政協委員，預料將出任全國政協副主席。

團派出身的胡春華是中共第十八屆、十九屆政治局委員，曾被視為胡錦濤在十八大上隔代指定的接班人。但這名所謂的「王儲」在習近平上任後，一直遭到排擠。十九大上只保留了中央政治局委員的職位，去年十月召開的廿大並未如願進入常委，還失去政治局委員資格，僅留下中央委員的職務。

林鄭、董建華 不在名單中

此外，前香港特首林鄭月娥未擠入名單，八十五歲的前任特首董建華也不在名單上，意味他將卸下全國政協副主席職位。前特首中，僅剩梁振英將續任政協副主席，晉身中國國家領導人行列。著名動作明星甄子丹則成為繼汪明荃與成龍之後，香港藝人中的又一個全國政協委員。

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