直升機墜毀14死 烏國內政部長身亡

提爾斯基（法新社檔案照）

2023/01/19 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕烏克蘭十八日驚傳內政部長等多名官員搭乘的緊急任務直昇機墜毀，至少十四人喪命。與此同時，西方先進武器紛紛馳援，似乎預告戰事進入新階段；美國前國務卿季辛吉也表態，改主張烏國以加入北大西洋公約組織做為回應俄國侵略的「適當結果」，因為「中立的烏克蘭」已「不再有意義」。

這架直昇機墜毀在基輔東郊的布洛瓦利市（Brovary）一家托兒所和一棟住宅大樓附近，造成至少十四人死亡，包括機上九人與地面上一名兒童；受傷者有二十五人，包括十一名兒童。死者中包括內政部長莫納斯提爾斯基（Denys Monastyrsky）、第一副部長與國務秘書等五名內政部官員。莫納斯提爾斯基是烏俄戰爭爆發以來烏國喪生的最高階官員，當局正在調查事故原因，總統澤倫斯基稱這是可怕悲劇，「悲痛難以言喻」。

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在另一方面，根據美國《紐約時報》十八日報導，美國正把儲放於以色列軍火庫的約卅萬枚一五五釐米砲彈，轉送往烏克蘭協助抗俄。美方去年即做出此決定，以國官員證實去年在任的總理拉皮德當時即同意美方挪用。這些彈藥為美國財產，挪用其實並不須以方同意。美國駐以大使館未回應此報導，但以國軍方稱幾週前已交給美國陸軍。紐時稱已有半數砲彈送往歐洲，將再轉送到烏克蘭。

德國「豹二」主力戰車也可望加入馳援烏克蘭陣線。現今主力為前蘇聯時代T72主力戰車的烏克蘭，看好這款全球將近廿國使用的德國製現代坦克將賦予烏軍地面部隊更高機動性及保護力，可望成為烏國收復部分領土的重要戰力。德國政府十七日表示，這將是當天上任的新國防部長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）優先決議事項，他十八日將和去訪的美國國防部長奧斯汀會談，隔天共同和西方盟友於德國西南部的美軍拉姆施泰因基地開會討論更多援烏武器和裝備議題。

前往瑞士達沃斯參加世界經濟論壇的季辛吉，十七日一改原先反對烏國加入北約的立場，明白表示「中立烏克蘭的想法在這些情況下不再有意義」。但現年九十九歲的季辛吉重申，烏俄應該透過談判來解決衝突。他也提到台灣，呼籲中國和美國在對台問題上避免「馬上攤牌」，建議減少威脅性語言以創造對話條件。

烏克蘭內政部長莫納斯提爾斯基（Denys Monastyrsky）搭乘的國家緊急救難服務（SES）直升機，18日在前往烏東前線途中，墜毀於基輔東北方的布洛瓦利市（Brovary），導致包括他在內的3名內政部高官與地面至少14人喪生，包括1名兒童。烏國總統澤倫斯基等政府高層形容這是一場可怕悲劇，是國家重大損失。除莫納斯提爾斯基外，內政部第一副部長葉寧（Yevhen Yenin）和內政部國務秘書盧布科維奇（Yurii Lubkovych）也不幸身亡。（歐新社）

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