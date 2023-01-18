「事關存亡」烏促德速援豹二戰車

烏克蘭第一夫人歐倫娜（左）與歐盟執委會主席馮德萊恩（右）17日出席瑞士達沃斯世界經濟論壇開幕。（彭博）

2023/01/18 05:30

第一夫人率龐大代表團出席世界經濟論壇 爭取西方軍援

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭政府多管齊下力促國際持續軍援，指俄軍可能準備在開戰週年發動「最後進攻」，需要西方加快交付援烏武器，尤其向德國政府喊話，指德國盡快提供烏國「豹二式」（Leopard II）主力戰車，「對我們的生死至關重要」。另一方面，俄羅斯國防部長紹伊古十七日視察部署在烏國境內的俄軍部隊，宣布俄國軍方組織架構大調整，將針對瑞典、芬蘭可能加入北大西洋公約組織（NATO），在芬蘭邊境新設軍事指揮部。

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俄恐在開戰週年大進攻 烏急四處求助

烏克蘭武裝部隊總參謀部十七日表示，俄軍過去二十四小時發射七十多枚火箭攻擊，砲擊烏東巴赫姆特十五個村鎮；日前對第聶伯羅市一棟公寓的攻擊，死亡人數增至四十四人。烏國總統澤倫斯基表示，俄軍企圖取得戰爭主動權，凸顯西方有必要在供應烏國武器上「加快決策」；國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）也呼籲西方加速交付武器，因為俄軍可能在二月底或三月初「發動所謂的最後進攻」，烏國須做好準備，「最重要也是最後的問題一直都是武器」。

西方盟國防長廿日將在德國召開援烏會議，柏林迄今一直對援助基輔「豹二式」主力戰車猶豫不決。「德國之聲」報導，烏克蘭駐柏林大使馬克耶夫向德國喊話，「德國坦克對（我們的）生存至關重要」，敦促德國儘快提供「豹二式」戰車。

烏國也展開「夫人外交」，由第一夫人歐倫娜率領大規模代表團出席達沃斯世界經濟論壇（WEF），爭取西方加強軍援。歐倫娜十七日呼籲各國發揮影響力，在俄軍數月來攻擊烏國能源基礎設施之際，「我們不能讓新的車諾比（核災）事件發生」，並警告戰火可能擴及烏國以外地區，戰爭引起的糧食價格上漲等危機也可能擴大，「團結能找回和平。」

美國副國務卿雪蔓十六日訪問基輔與澤倫斯基會面，保證華府對烏國的「堅定承諾。」另外，烏軍人員已抵達美國開始接受「愛國者」防空系統操作訓練；澳洲國防部也派員到英國參與訓練烏軍計畫，重點在都市和林地環境中的步兵戰術。由於國際刑事法院（ICC）恐難以追究俄國領導人的侵略責任，德國外交部長貝爾伯克呼籲成立特別國際法庭，審判俄羅斯領導階層。

德國聯邦國防軍的「豹二式」主力戰車。（美聯社檔案照）

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