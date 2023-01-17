雙俄軍演 恐密謀攻基輔

烏軍15日以BM-21「格勒」多管火箭炮，向頓內茨克州巴赫姆特市前線的俄軍發動攻擊。（路透）

2023/01/17 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄兩國持續交戰之際，俄羅斯與白俄羅斯十六日至下月一日舉行聯合空軍演習，儘管白俄聲稱此舉為防禦性質，目的是要嚇阻烏國在邊界地區的「挑釁」，但烏國及西方國家憂心，雙俄可能密謀再次對基輔發動地面攻勢。

俄國去年二月揮軍基輔時，即是把白俄當作跳板，此後白俄更多次單獨或與俄國舉行聯合軍演。白俄國家安全委員會首席副常務次長穆拉維科（Pavel Muraveyko）十五日表示，此次與俄國的「航空部隊聯合戰術飛行演習」僅屬防禦性質，將演練空中偵察、移轉敵方空襲、空中掩護重要目標，以及通訊工作。

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非官方性質的Telegram軍事監測頻道觀察到，今年以來，已有多架戰機、直升機和運輸機進入白俄，光是十五日一天就有八架戰機和四架貨機進駐。烏國方面去年底就不斷警告，白俄可能發動攻擊，總統澤倫斯基也提醒駐守北方邊境的烏軍，必須做好應戰準備。

援烏太慢挨轟 德防長請辭

「美國之音」（VOA）報導，美軍參謀首長聯席會議主席密利表示，美軍十五日在駐德軍營啟動一項培訓烏軍的新計畫，目標是在五至八週內完成五百名烏國軍人的培訓，讓他們具備聯合戰鬥技能，包括使用即將送往烏國的火炮、戰車等各類新武器。

而在德國因擴大軍援烏國與否而飽受壓力之際，國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）十六日請辭獲准。德國對烏俄戰爭的反應慢半拍，已使德國防長蘭布雷特的能力飽受質疑，接著她又在新年影音中吹噓自己擔任防長的「特殊經歷」，更遭外界嚴厲抨擊。不過，蘭布雷特下台時機敏感，德國正因遲遲不肯援烏「豹二式」主力戰車，承受外界龐大壓力。波蘭總理莫拉維茨奇十六日出訪柏林前則表示，他預期德方很快就會同意波蘭向烏國提供「豹二式」戰車。

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