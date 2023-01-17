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    苛刻員工 印尼中資工廠大暴動

    中國江蘇德隆鎳業公司位於印尼的鎳礦工廠，14日發生暴動，造成2人喪生。（路透）

    中國江蘇德隆鎳業公司位於印尼的鎳礦工廠，14日發生暴動，造成2人喪生。（路透）

    2023/01/17 05:30

    2人喪生 數十人被捕

    〔編譯林雨萱／綜合報導〕中國江蘇德隆鎳業公司位於印尼蘇拉威西島（Sulawesi）莫羅瓦利縣（Morowali）的一座鎳礦工廠，十四日下午發生暴動，起因是員工不滿工作環境安全條件惡劣，要求提高薪資。憤怒的勞工毀損多個重機械器具、縱火焚燒車輛，還有約百間員工宿舍也遭到破壞。一名印尼人和一位卅歲中國人喪生，數十人遭警方拘留。

    勞工怨中企「比當年侵中的日軍還狠」

    富含鎳礦原料的蘇拉威西島有多個工業園區，是中國「一帶一路」倡議的「重點項目」，吸引大批中國勞工前往就業。不過，美國民間組織「中國勞工觀察」二○二二年初便披露，當地多家中國冶煉企業工地接連傳出毆打勞工、扣留工資及護照、超時工作，甚至瞞報因工死亡、自殺等事件，有勞工抱怨中企「比當年侵略中國的日軍還狠」。

    中蘇拉威西警方發言人迪迪克（Didik Supranoto）十六日表示，江蘇德龍鎳業在莫羅瓦利縣開設的公司PT Gunbuster Nickel Indonesia（GNI）員工，因不滿工作條件和薪資而罷工一天，並闖進公司大樓，縱火燃燒重機械和車輛，與保全人員爆發衝突；目前已有至少七十一人遭到逮捕，其中十七人涉嫌損害，工廠暫時停工。

    蘇拉威西德龍工業園區自二○一五年起分三期發展，牽頭者即為江蘇德龍鎳業，據估計該工業園區涉及四十多家外包公司，有約兩萬名中國勞工。GNI二○二一年末開始在當地營運冶煉工廠，年產量一八○萬噸，總投資額廿七億美元。

    GNI透過聲明表示，公司和執法人員已針對整起事件展開調查。中國外交部發言人汪文斌十六日聲稱，正與印尼政府合作，保證依法妥善處理。印尼工業部長阿古斯（Agus Gumiwang Kartasasmita）則敦促勞工與管理層展開對話，要求後者必須完全守法，包括保障勞工權益、工作環境需符合安全標準等。

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