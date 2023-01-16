英估中國疫情高峰 日增2.5萬死亡

中國官方公布的武漢肺炎死亡病例僅5萬9938人，引發外界質疑可信度。圖為中國吉林省吉林市一處已關閉的核酸檢測站。（歐新社）

2023/01/16 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕中國國家衛生健康委員會十四日通報，去年十二月八日至本月十二日，醫療機構累計發生在院武漢肺炎感染死亡病例數為五萬九九三八人，引發外界質疑數據可信度。根據英國健康數據分析公司Airfinity十一日發布的預測報告，這波疫情於十三日達到高峰，單日新增染疫達三七○萬例，死亡病例二．五萬，使得去年十二月七日以來，累計染疫死亡人數增至五十八．四萬，估計四月底累計染疫死亡者將達一七○萬人。

針對中國官方發布的數據，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞與中國衛健委主任馬曉偉通話，要求中國提供更多相關數據，重申中國務必要深化合作和增加透明度。

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香港大學病毒學家金冬雁指出，除了在院死亡，中國官方也應公布所有與武肺相關的死亡病例，包括死於染疫後的慢性疾病惡化，還必須提供加護病房佔床率、全國及老年族群的感染率等數據。

民眾爭買救命藥 和死神搶父母

「美國之音」（VOA）中文網報導，武肺疫情持續蔓延，高齡人口成為高危險族群，許多民眾「跟時間賽跑，和死神搶父母」，想方設法在國外購買美國輝瑞藥廠（Pfizer）生產的抗武肺病毒藥物「倍拉維」（Paxlovid），再寄回中國，包括將藥剪成數小粒，再混進其他種保健品，然後連同其他感冒藥寄往中國，「救命藥弄得跟做賊一樣」。

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