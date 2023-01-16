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    南海爭議 菲漁團拒中國做漁村夥伴

    北京當局提議與菲律賓漁村建立「夥伴關係」，但遭菲國漁民團體反對。圖為去年12月中國漁船在菲國三描禮士省（Zambales）一個漁村附近駐留。（歐新社檔案照）

    北京當局提議與菲律賓漁村建立「夥伴關係」，但遭菲國漁民團體反對。圖為去年12月中國漁船在菲國三描禮士省（Zambales）一個漁村附近駐留。（歐新社檔案照）

    2023/01/16 05:30

    〔編譯林雨萱／綜合報導〕在菲律賓總統小馬可仕本月對中國進行國是訪問後，傳出北京當局提議與菲國漁村建立「夥伴關係」，以緩和南海主權聲索引發的捕撈爭議，但遭菲國漁民團體反對。菲律賓漁民運動力量組織（PAMALAKAYA）十四日透過聲明表示，該協議不會為菲國漁民帶來任何好處。

    菲律賓前國家安全顧問卡羅斯（Clarita Carlos）十三日表示，馬尼拉當局正深入研究中國的前述提議。此外，兩國還有其他不同層級的合作正在研議當中，包括菲律賓海巡隊和中國海警隊為了避免在南海爆發衝突，而起草的權宜妥協方案（modus vivendi）。

    不滿海資源長期遭中掠奪

    PAMALAKAYA發言人阿蘭布洛（Ronnel Arambulo）表示，聯合開採天然氣、與漁村建立夥伴關係等與中國達成的協議，可能使中方進一步擴大其在菲國的活動；身為中國侵略「西菲律賓海」的直接受害者，菲國漁民不會接受任何與中國的協議。西菲律賓海為菲國主張在南海擁有主權的地區，大致為菲律賓兩百海里專屬經濟海域範圍。

    中國海警和民兵船長期阻撓菲律賓漁民在南海捕魚，還曾沒收菲國漁民漁具，中國漁民也經常闖入菲律賓經濟海域非法捕魚，影響菲國漁民生計。二○一九年，中國漁船甚至將菲國漁船撞沉，危及船上廿二名漁民的性命。PAMALAKAYA表示，當地漁民目睹中國如何濫用和掠奪西菲律賓海資源，以及置身自己的漁場遭受何等騷擾，怎麼能與公然侵犯菲國捕魚權和國家主權的國家達成協議？

    菲律賓、中國和越南二○○五年達成「聯合海洋地震工作協議」（JMSU），共同在南海進行油氣探勘。不過，菲國最高法院十日裁定，該協議允許獨資外國公司參與對國家自然資源的探勘，無效且違憲。PAMALAKAYA表示，這項判決是在警告小馬可仕政府，與中國達成任何協議，均可能助長其擴大在菲國領土範圍內活動。

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