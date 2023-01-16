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    尼泊爾墜機 68人罹難

    班機墜毀後支離破碎，搜救人員設法在殘骸中找尋生還者或死者遺體。（路透）

    班機墜毀後支離破碎，搜救人員設法在殘骸中找尋生還者或死者遺體。（路透）

    2023/01/16 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕尼泊爾雪人航空（Yeti Airlines）一架載有七十二人的國內線班機，十五日上午在首都加德滿都以西兩百公里處的波卡拉（Pokhara）失事墜毀，機體支離破碎，造成至少六十八人死亡，為該國一九九二年以來，死傷最慘重的空難事件，失事原因尚待調查。

    據報導，這架失事客機載有四名機組員及六十八名乘客，包括兩名嬰兒及來自印度、俄羅斯、愛爾蘭、南韓、澳洲、法國、阿根廷的十五名外籍人士，事發當天上午十時卅三分從加德滿都崔布凡國際機場起飛，目的地是僅約廿七分鐘航程外、啟用僅兩週的波卡拉國際機場，卻在準備降落之際發生意外。民航當局表示，該班機十時五十分最後和波卡拉機場聯繫，當時位置在距離機場一．六公里的塞提峽谷（Seti gorge）上空，接著就失去蹤影。

    準備降落突俯衝 撞進峽谷

    目擊民眾表示，飛機嘗試降落後，機身劇烈旋轉，並在墜地後爆炸起火，機身嚴重碎裂，現場冒出熊熊烈火和濃煙；「飛機先是左右晃動後，然後機頭突然朝下俯衝，撞進峽谷裡」。

    民航當局稍後證實至少六十八人不幸罹難，數百名搜救人員、軍隊士兵和熱心民眾合力搶救，由於部分機身懸吊在峽谷邊緣，還得用繩索才能將遺體從殘骸中拉出，其中部分遺體已被燒得難以辨認，附近醫院則擠滿焦急等待的家屬。

    尼泊爾總理達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）在得知消息後立刻趕往波卡拉機場，並召開緊急內閣會議，設立專責小組調查意外起因，也宣布全國哀悼一天。這是尼泊爾一九九二年後、近卅年來死傷最慘重的空難事件。

    「美聯社」指出，全球最高的十四座山中，有八座位於尼泊爾，包括世界第一高峰艾佛勒斯峰（聖母峰），因此當地空難事件頻傳。根據彙整飛行事故資料的飛航安全網（Aviation Safety Network）記載，尼國自一九四六年以來，已發生多達四十二次致命空難。

    另外，這次失事的客機為ATR72型雙渦輪螺旋槳發動機客機，二○一五年台灣復興航空編號GE235航班墜落基隆河事件也是該型飛機。雪人航空擁有一個由六架該型飛機組成的機隊，已經宣布取消十六日所有航班。

    尼泊爾雪人航空一架ATR 72-500型班機，15日準備降落途中意外墜毀。（路透檔案照）

    尼泊爾雪人航空一架ATR 72-500型班機，15日準備降落途中意外墜毀。（路透檔案照）

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