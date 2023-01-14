美眾院新法案 戰備儲油禁售中國

瑞典國有礦業「盧奧薩山—基律納山公司」在北部鐵礦鎮基律納的開採量，可供應歐洲近九成鐵礦。（法新社檔案照）

2023/01/14 05:30

〔編譯林雨萱、周虹汶／綜合報導〕美國聯邦眾議院十二日以三三一票贊成、九十七票反對，壓倒性通過法案，禁止對中出口戰略石油儲備，該法案接下來將送參院討論與表決。與此同時，瑞典國有礦業「盧奧薩山—基律納山公司」（LKAB）宣布，該公司在瑞典境內北極圈發現歐洲已知最大稀土礦床，可望令歐洲減少對中國稀土依賴。

提出法案的眾院能源暨商業委員會主席羅傑斯說，中國正從俄、美購買原油，增加其儲備，如今中國已有近十億桶石油，是全球由政府把持的最大石油儲備，對美國國安構成重大威脅，美方不該將未來能源命脈交由中共把持。

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烏俄戰爭導致油價不斷攀升，拜登總統去年三月宣布，釋出一億八千萬桶戰備石油，造成儲備量降至一九八○年代以來最低。眾院法案禁止美國戰略石油儲備售予中共把持或影響的任何企業，並將要求能源部確保原油不會出口到中國，做為銷售條件。

瑞典發現歐洲最大稀土礦床

在另一方面，瑞典LKAB公司在北部鐵礦鎮基律納的最大鐵礦區北方所發現的稀土礦床，實際儲量尚不明、但至少一百萬噸，預計今年提出探勘許可證申請，最快十至十五年後開採。

稀土目前在全球主要由中國和部分東南亞國家開採把持；歐盟前年就九十八％稀土來自中國的高度依賴性提出警訊，敦促成員國開發開採能力，以支應歐盟經濟數位與綠色轉型的稀土高度需求。瑞典地質學界先前預估北歐約有三六○○萬噸儲量、多位於格陵蘭，可望與美國預估中國現有所剩四四○○萬噸一較高下。

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