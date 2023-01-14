香港半年報告書 英批評力道減輕

武漢肺炎二〇二〇年肆虐全球後，香港與中國七個邊境口岸八日終於正式恢復全面運作，兩地民眾三年來首次免隔離過境。圖為位於香港新界元朗區東北部的落馬洲口岸。（法新社檔案照）

2023/01/14 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕英國一九九七年七月一日把香港主權移交中國後每六個月向英國國會提交的《香港半年報告書》十二日發布，英國外交大臣柯維立直指中國政府「在多方面系統性侵蝕香港自由」並打壓自由言論。中國駐英國使館發言人立刻反咬英方歪曲事實、顛倒黑白，粗暴干涉內政，並向英方提出「嚴正交涉」。

批中侵蝕香港自由 中國跳腳

英國十二日的《報告書》指出，中國二〇二〇年六月底強行通過《港區國安法》產生的「普遍寒蟬效應」已滲透香港社會各層面，當局嚴厲打壓當地新聞、表達、結社自由，並以該法及煽動罪大肆拘控異議人士之下，港人和香港公民社會不斷自我審查，多數獨立媒體最終被迫關閉。柯維立表示，英方嚴正看待香港主權移交前簽訂的《中英聯合聲明》，將信守簽署方承諾，持續提供港人支持。

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但法國國際廣播電台（RFI）認為，英國這次發表的第五十一份《報告書》批評力道已減輕，僅指中國「系統性地侵蝕香港自由」一事「未遵守」《中英聯合聲明》，過去則是直接點名中國「明顯且嚴重地違反」、「清楚違反」聲明，且英方這次還稱願與半年前上任的香港特首李家超進行建設性合作。

香港中文大學高級講師蔡子強指出，其實英方這回縮小批評力道算「向中方示好」且「不令人意外」，因商人出身的英國首相蘇納克打算重振英國經濟，與中國恢復往來是出路之一，而非孤立中港；而中英雙方均有經濟關係重建需求，但能否成功端視美國會否施壓英方。

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