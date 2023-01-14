中國缺錢亂砍價 輝瑞武肺藥納醫保破局
〔編譯林雨萱／綜合報導〕綜合「自由亞洲電台」（RFA）和「美國之音」（VOA）報導，美國輝瑞藥廠生產的抗武漢肺炎病毒藥物倍拉維（Paxlovid）無法納入中國醫保，根本原因是北京財政捉襟見肘、砍價太狠；另有專家認為，利潤流向外國企業，官員無法從中得利，導致中方排斥西方藥物與疫苗。
開價比中低收入國家還低
中國官方聲稱，美國輝瑞藥廠開出的定價太高，導致倍拉維無法納入中國醫保。不過，輝瑞執行長博爾拉卻說，談判破裂主因是中方開價比中低收入國家還低。
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中國官媒報導，北京當局早在去年二月，以每盒二三○○人民幣（一萬○三八二台幣）有條件批准倍拉維進口，十二月採購價調降至每盒一八九○人民幣（八五三四台幣），低於美國、台灣、香港和歐洲國家支付的五百至七百美元（約一萬五千至兩萬一千台幣）。
中國醫療界人士張寧表示，談判過程中，輝瑞再把報價降到六○四人民幣，但中國醫保部門卻開出兩百人民幣，輝瑞代表拒絕接受。她補充，中國國產武肺藥物阿茲夫定以二七○人民幣進入醫保，倍拉維是小分子藥物，生產成本其實比阿茲夫定還高。
中國「財新網」根據消息報導，輝瑞在談判中始終維持一八九○這個價格，即使調降成六百多元，也與中方底價相差甚遠。專家評估，當前中國民間對武肺治療藥物的需求規模龐大，倍拉維每個療程平均單價三四○美元，對中國來說的確是一筆鉅款。
利潤流向外企 官員無利可圖
然而，新加坡管理大學的中國問題專家、教授高樹超認為，價格其實不是問題，關鍵在於誰能從中獲益。他說明，即使中國比照美國政府，以每盒五三○美元的價格採購，總成本也不會高於過去三年核酸檢測的花費，但核酸檢測的資金主要流向中國本土公司，其中多數業者和政府官員關係密切，倍拉維利潤卻歸屬於國外企業，而且中國政府先前已經替富商權貴引進充足的倍拉維，早就不在乎一般民眾是否能取得這款藥物。