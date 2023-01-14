中國缺錢亂砍價 輝瑞武肺藥納醫保破局

中國官方因財政捉襟見肘、砍價太狠，導致美國輝瑞藥廠生產的抗武漢肺炎病毒藥物倍拉維無法納入中國醫保。（路透檔案照）

2023/01/14 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕綜合「自由亞洲電台」（RFA）和「美國之音」（VOA）報導，美國輝瑞藥廠生產的抗武漢肺炎病毒藥物倍拉維（Paxlovid）無法納入中國醫保，根本原因是北京財政捉襟見肘、砍價太狠；另有專家認為，利潤流向外國企業，官員無法從中得利，導致中方排斥西方藥物與疫苗。

開價比中低收入國家還低

中國官方聲稱，美國輝瑞藥廠開出的定價太高，導致倍拉維無法納入中國醫保。不過，輝瑞執行長博爾拉卻說，談判破裂主因是中方開價比中低收入國家還低。

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中國官媒報導，北京當局早在去年二月，以每盒二三○○人民幣（一萬○三八二台幣）有條件批准倍拉維進口，十二月採購價調降至每盒一八九○人民幣（八五三四台幣），低於美國、台灣、香港和歐洲國家支付的五百至七百美元（約一萬五千至兩萬一千台幣）。

中國醫療界人士張寧表示，談判過程中，輝瑞再把報價降到六○四人民幣，但中國醫保部門卻開出兩百人民幣，輝瑞代表拒絕接受。她補充，中國國產武肺藥物阿茲夫定以二七○人民幣進入醫保，倍拉維是小分子藥物，生產成本其實比阿茲夫定還高。

中國「財新網」根據消息報導，輝瑞在談判中始終維持一八九○這個價格，即使調降成六百多元，也與中方底價相差甚遠。專家評估，當前中國民間對武肺治療藥物的需求規模龐大，倍拉維每個療程平均單價三四○美元，對中國來說的確是一筆鉅款。

利潤流向外企 官員無利可圖

然而，新加坡管理大學的中國問題專家、教授高樹超認為，價格其實不是問題，關鍵在於誰能從中獲益。他說明，即使中國比照美國政府，以每盒五三○美元的價格採購，總成本也不會高於過去三年核酸檢測的花費，但核酸檢測的資金主要流向中國本土公司，其中多數業者和政府官員關係密切，倍拉維利潤卻歸屬於國外企業，而且中國政府先前已經替富商權貴引進充足的倍拉維，早就不在乎一般民眾是否能取得這款藥物。

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