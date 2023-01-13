究責中共侵犯人權 國際力量壯大

「人權觀察」組織在最新人權報告中，盛讚中國民眾反對動態清零政策的「白紙運動」，令人感到鼓舞。圖為去年十一月廿七日上海市抗議民眾遭公安當街抓走。（美聯社檔案照）

2023/01/13 05:30

去年世界人權危機頻仍

〔編譯周虹汶／綜合報導〕國際「人權觀察」（HRW）組織十二日發布檢視年度近百國人權現況的「二○二三世界人權報告」，直指去年人權危機頻仍，但全球普遍反對俄羅斯侵略烏克蘭，展現出一致對抗侵犯人權的力量。報告持續關注中國對新疆維吾爾自治區百萬穆斯林的大規模拘押、酷刑與強迫勞動問題，但也樂見國際社會追究中國政府責任的力量日益壯大，尤其中國民間各地去年底出現的白紙運動，顯示即使面臨中國政府的鎮壓，人們對人權的渴求也不會消失。

但「人權觀察」代理執行長哈桑指出，中國國家主席習近平在去年邁向史無前例的總書記第三屆任期，僅容忠誠支持者隨侍在側，加速建造一個國安至上的監控國家，使得全國各地的人權侵害更為嚴峻。

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報告指出，聯合國和國際社會對新疆維族人日益增加的關注，已迫使北京在國際上陷入守勢，北京極力阻擋「聯合國新疆人權報告」的公布，在聯合國人權理事會上透過「令人矚目的外交動員」，才勉強以兩票之差躲過譴責中國違反人道罪的決議。

也應檢討俄總統責任

在烏克蘭戰爭上，哈桑除了檢討俄國總統普廷責任、呼籲聯合國人權理事會迅速展開調查，也提醒過去數十年不斷姑息俄國變本加厲侵犯人權的各國政府「增強解決世界各地其他危機的政治意願，直到人權狀況獲得實質改善。」

雖然許多西方國家避開中國轉而與印度展開貿易，但報告斥責它們不應該無視印度總理莫迪政府的人權紀錄，包括歧視宗教少數族群、特別是穆斯林，以及壓制政治異議人士與運用科技鎮壓言論自由。

七一二頁報告也指責了緬甸、葉門、南蘇丹與阿富汗等地人權狀況。報告提到伊朗自去年九月開始的示威、斯里蘭卡人民逼迫總統辭職，與魯拉戰勝極右勢力當選巴西總統。人權觀察亞洲主任皮爾森說，「勇敢的人民一再冒著極端風險走上街頭，即使是在阿富汗或中國這種地方，挺身捍衛自己的權利」。

「人權觀察」組織在最新人權報告中，盛讚中國民眾反對動態清零政策的「白紙運動」，令人感到鼓舞。圖為去年十一月廿七日上海市抗議民眾遭公安當街抓走，首都北京人民當天晚間舉白紙遊行示威。（美聯社檔案照）

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