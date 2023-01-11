岸田訪法 強調台海和平重要性

日相岸田文雄（左）九日與法國總統馬克宏（右）在巴黎愛麗榭宮舉行會談，雙方一致強調台海和平穩定的重要性。（路透）

2023/01/11 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十日報導〕利用國會開議前的空檔走訪歐美五國的日本首相岸田文雄，九日抵達首站法國，與法國總統馬克宏舉行會談，兩人一致反對在東海與南海以武力試圖改變現狀，並強調台海和平穩定的重要性。日法兩國也預定在今年上半年舉行外交、國防首長「二加二」會談，加強安保領域的合作。岸田表示，將推動日法部隊的聯合演訓。

中海警船又擾釣魚台海域

與此同時，四艘中國海警船十日上午進入釣魚台列嶼周邊海域，航行約一小時四十五分後離去。這是中國海警船今年首度「入侵」日方聲稱的「領海」。

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日本預定今年五月在廣島舉辦七大工業國集團（G7）高峰會，做為峰會主席的岸田九日起出訪法國、義大利 、英國、加拿大和美國，預定十三日在華府與美國總統拜登舉行會談。岸田此行將向各國說明去年底修訂國家安全戰略三文件的內容，加強歐美的抗中連線。

岸田此行雖未訪問G7成員之一的德國，但讀賣新聞報導，日德預定今年三月在日本舉行「政府間協議」，兩國領袖都將出席，雙方將就中國擴張情勢下，如何加強供應鏈等經濟安保課題進行討論。日德已在去年十一月舉行外長、防長「二加二」會談，雙方承諾固定每年召開一次。

岸田在會談前的聯合記者會上表示，歐洲和印太的安全保障不可分割，在安保環境日益嚴峻的情況下，希望繼續推動與法國的實質合作。岸田在會談中表示，G7峰會將表明堅持以法治為基礎的自由開放國際秩序，並將討論對俄羅斯制裁、支援烏克蘭、能源和糧食議題、印太地區安全保障等。馬克宏承諾將積極配合，促進峰會成功召開。

加強歐美抗中 推動日法聯演

岸田也提到去年底修訂的國安戰略三文件，說明日本加強防衛力的作法，並希望透過自衛隊和法軍的聯合演訓，加強雙方的安保合作。為討論具體合作方案，雙方預定今年上半年舉行外長、防長「二加二」會談。

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