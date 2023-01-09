俄控烏軍攻擊火力發電廠

俄羅斯在7日午夜結束片面停火36小時後，恢復轟炸烏克蘭東部地區。（路透）

2023/01/09 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯在七日午夜結束片面停火卅六小時後，恢復轟炸烏克蘭，包括烏東哈爾科夫州與頓內茨克地區都遭到攻擊，烏國官員稱造成至少兩人死亡；俄軍則指控烏軍以火箭彈攻擊頓內茨克地區的兩座火力發電廠，並宣稱在頓內茨克城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）的一場報復攻擊中，有超過六百名烏軍喪生，但未獲證實。

俄羅斯總統普廷日前下令在七日東正教耶誕節之際片面停火卅六小時，直至莫斯科時間七日午夜十二時（台灣時間八日凌晨五時）。但烏方並未配合，並指控俄軍並未遵守停火令，七日曾砲擊前線數十個陣地與民居據點。烏克蘭過去也過東正教耶誕節，但今年為與俄羅斯劃清界線，部分教徒改在去年底十二月廿五日過節。

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烏國東北部哈爾科夫州州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）八日透過即時通訊軟體表示，一名五十歲男子死於俄軍徹夜砲擊；當地官員還說，頓內茨克地區的另一起攻擊也造成一人死亡。此外，俄羅斯國防部八日聲稱，對烏東城市克拉莫托斯克的兩棟充當軍營的建物發動攻擊，有超過六百名烏軍死亡。

據悉，克拉莫托斯克攻擊是為報復烏軍在元旦當天攻擊俄國控制的烏東城鎮馬克耶夫卡的軍營，並造成重大死傷，俄方聲稱有八十九人死亡，但實際死亡人數據信更高。

俄國國防部並未透露克拉莫托斯克攻擊的確切時間，稱該兩棟建物內有超過一千三百名烏軍。此外，俄方指控，頓內茨克祖赫瑞斯（Zuhres）和諾維斯維特（Novyi Svit）的兩座火力發電廠，遭到烏軍以火箭彈攻擊受損。

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