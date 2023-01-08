再徵兵50萬 烏稱俄最快一月中動員

俄羅斯總統普廷七日獨自出席克里姆林宮大教堂舉行的東正教耶誕節禮拜。俄羅斯新聞社指出，有別於過去多年來選擇在郊區過耶誕節，這是他首次在首都莫斯科慶祝。根據俄國國營電視台釋出的兩段直播影片，東正教神父在鍍金的聖母領報大教堂主持午夜禮拜，亦即「聖禮儀」，普廷身穿藍色夾克和白色高領毛衣，是現場唯一參加禮拜的人，他在身上劃了許多次十字。 （路透）

2023/01/08 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕烏克蘭軍情局副局長史基比茨基表示，繼去年十月招募三十萬人從軍之後，俄羅斯擬於一月再度下達動員令，招募五十萬人，做為今年春夏針對烏國東部和南部展開一連串進攻的部分措施，此舉顯示俄國總統普廷無意結束戰爭。

可能進攻頓內茨克等3州

英國「衛報」六日報導，史基比茨基說，烏克蘭估計俄羅斯將於冬季假期結束之後，在一月十五日發布新一波動員令，經過約兩個月的訓練後投入戰場；而依照募兵人數估量，俄軍會在堅守赫爾松和克里米亞的同時，針對頓內茨克、哈爾科夫與札波羅熱三州展開進攻。

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俄羅斯先前已否認準備展開第二波動員，普廷上月表示，討論新的徵召令毫無意義，並宣稱只有半數的動員新兵被派往烏克蘭。普廷和俄羅斯官員去年九月宣布局部動員之前，也同樣否認發起動員計畫。

俄羅斯極端主義民族主義評論家、前情報員史特雷科夫（Igor Strelkov）則預測，莫斯科當局將於二月底宣布動員令，屆時是烏俄戰爭開打滿一年。他表示，俄國將被迫進行第二波動員、甚至是第三波，要戰勝烏克蘭，俄國必須再招募至少五十萬新兵。

為了彌補過去十個月以來大量兵力損失，俄羅斯已經招募數萬名囚犯加入國內傭兵組織「瓦格那集團」。瓦格那集團招募的第一批囚犯在烏克蘭作戰六個月之後，於五日獲得赦免。

美再援烏30億 目前最大筆

另外，美國六日宣布提供烏克蘭和北約盟邦價值卅七．五億美元的軍事援助，其中對烏克蘭部分為卅億美元，此為目前美國對基輔的最大宗援助案。美國國防部助理部長庫珀說，烏克蘭將獲得五十輛配備有五百枚拖式反坦克飛彈的布萊德雷步兵戰車、高機動性多管火箭系統、防空系統、防地雷反伏擊車、其他運兵車與自走砲等，「美國支持烏克蘭向前推進光復領土，…期盼在未來幾個月內就會看到」。烏國總統澤倫斯基表示感謝，稱這筆軍援「及時且強大」，「我們第一次擁有布萊德雷步兵戰車」。

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