不到一個月 中國工程院20院士過世

中國醫療量能不足，長者躺在醫院大廳吊點滴。（美聯社）

2023/01/07 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕距離中國去年十二月七日鬆綁武漢肺炎防疫措施至今不到一個月，就有廿名中國工程院院士相繼過世，與該院二○二二年一至十一月的死亡人數相當。北京一位醫師向「南華早報」表示，中國國家學術研究機構成員通常享有特權，可優先接受醫療診治，但目前看來已無空床位能夠提供他們使用，凸顯醫療量能緊繃。

中國工程院是全中國最頂尖的工程科學研究機構，全院逾九百位院士曾參與長江三峽大壩、高鐵鐵路網、天宮太空站等中國大型專案計畫的構思、設計、建設。二○一七年至二○二一年平均每年僅有十六位院士死亡，其中二○二一年僅有十三人去世，然而，根據工程院官網「已故院士名單」，去年十二月十五日至今年一月四日不到一個月期間，共有廿位院士死亡。

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廿位已歿工程院院士當中最年輕的是計量專家李天初，終年七十七歲；最年長的則是在北京大學醫院創辦中國第一個小兒外科的張金哲，終年一○二歲。近期過世的院士還包括中國快中子反應爐之父徐銤、中國光纖之父趙梓森、稀土冶煉專家張國成、雷射武器專家趙伊君等人。

北京一間大型醫院醫師匿名表示，中國院士通常享有與中央政府副部長同等級的醫療待遇，但目前醫院沒有空床，而且如果能在醫院大廳找到空位算是走運。他補充，武肺疫情引發的醫療擠兌導致醫療系統資源耗竭，其他疾病患者也因此連帶被迫延後診治。

逾八成北京人口染疫 多位名人過世

中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光去年十二月卅日在線上記者會表示，逾八十％北京人口已經染疫，而多數頂尖工程師和科學家皆居住在此。中國科學院院士、藥學家蔣華良去年十二月廿四日以五十七歲在上海去世，震驚全中國，而且當時他手上還有武肺治療等重大藥物研發計畫。

除學術界，近期因感染武肺過世的中國名人還包括演員龔錦堂、京劇演員儲蘭蘭、導演王景光、編劇倪震，及數十位中共官員。

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