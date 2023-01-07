疫情沒完沒了 中國討薪潮民怨難消

五日河南濮陽一家企業門口被掛上討薪標語。（取自網路）

2023/01/07 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕歲末年終，中國各地近兩個月浮現大量討薪行動，光四、五日兩天，相關網路影片就有四十餘條，抖音上甚至出現「維護公司非法欠薪行為」的奇葩橫幅，引發各界關注。美國非政府組織「中國勞工觀察」負責人李強向自由亞洲電台表示，今年由於疫情原因，拖欠農民工工資現象更為頻繁，在一月已有廿五起。

中國總理李克強上月才指示「農民工拿到辛苦錢過年的願望十分迫切」、「確保農民工及時足額拿到工資」，這些基層民眾卻被貼上「惡意討薪」標籤，全國人大代表李寶忠甚至早在二○二○年就提議將「惡意討薪者」列入社會誠信體系黑名單。

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李強指出，「討薪是沒有出路」，「由於整個國家防疫政策的失誤，造成經濟下滑，最後還是轉嫁給這些普通的民眾」，「現在中國企業普遍存在欠薪，在這種情況下，他們就打擊集體維權的工人去討薪」。

至於在河南洛陽汝陽縣一家勞務公司大門口掛上的「維護公司非法欠薪行為」橫幅，該公司負責人五日稱，是前來討薪的工人所掛，拖欠工資問題正在處理中。

對於中國在疫情升溫之際鬆綁防疫政策並停止公布病例數據，美國健康指標和評估研究所（IHME）主任莫瑞（Christopher Murray）二日指出，中國明明擁有可追蹤全國醫院疫情死亡狀況的系統，上月廿五日以來卻開始完全不報病例相關數據，「他們從來沒有這樣做過，所以這可能是有意識的選擇不報告住院情況。」至於中國疫情何時可終結，他對預測「完全沒有信心」。

年關將屆，中國多地出現農民工討薪行動，追討積欠的工資。四日廣東中山一家製衣廠工人討薪。（取自網路）

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